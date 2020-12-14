Pandemide mücadele eden filyasyon ekiplerine başarı belgesi verildi - Son Dakika

Pandemide mücadele eden filyasyon ekiplerine başarı belgesi verildi

14.12.2020 15:29
Pandemide mücadele eden filyasyon ekiplerine başarı belgesi verildi, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekiplerine başarı belgesi sunuldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekiplerine başarı belgesi sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünde, pandemi sürecinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren filyasyon ekipleri ile ilçe protokolü bir araya geldi.

İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Yusuf Soykan ve kent protokolünün katıldığı buluşmada, bu zor günlerde özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına ve filyasyon ekiplerine teşekkür edildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışan sağlık personellerine, İlçe Kaymakamı Yakup Güney tarafından hazırlatılan başarı belgeleri İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sevda Gürsel tarafından takdim edildi.

Koronavirüs, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemide mücadele eden filyasyon ekiplerine başarı belgesi verildi - Son Dakika


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