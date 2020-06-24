Pandemide online gıda alışverişi yüzde 78 arttı - Son Dakika

Pandemide online gıda alışverişi yüzde 78 arttı

Koronavirüs pandemisinin etkisini gösterdiği Mart ayı sonrası tüketiciler alışverişlerini online mağazalar aracılığıyla yapmasında büyük artışlar yaşanırken müşterilerine online ödeme çözümleri sunan iPara'nın Genel Müdürü Tarık Onat, "Pandemi sürecinde online alışverişte gıda sektöründe yüzde...

Koronavirüs pandemisinin etkisini gösterdiği Mart ayı sonrası tüketiciler alışverişlerini online mağazalar aracılığıyla yapmasında büyük artışlar yaşanırken müşterilerine online ödeme çözümleri sunan iPara'nın Genel Müdürü Tarık Onat, "Pandemi sürecinde online alışverişte gıda sektöründe yüzde 78 oranında artış yaşandı. Bu süreçte maliyetlerinde sıkıntı yaşayan şirketlere destek amacıyla İndirim Dünyası platformunu hayata geçirdik. Yıl sonunda e-ticaretin toplam cirodaki payının yüzde 25 eşiğini aşmasını tahmin ediyoruz" dedi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 salgını sonrası online alışverişler ve ödemelerde büyük artışlar yaşandı. Evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşların başta hijyen ürünleri olmak üzere alışverişlerini online yapması e-ticarette alışveriş ve online ödeme rekoru kırılmasına yol açtı. Sanal POS ve online ödeme çözümleri sunan iPara da pandemi sürecinde maliyet anlamında sıkıntı yaşayan şirketlere destek olmak amacı ile 'İndirim Dünyası' adını verdiği platform oluşturduğunu açıkladı.

"AYDA 4 BİN TL'YE VARAN TASARRUF"

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik bir platform oluşturduğunu duyuran iPara, 'İndirim Dünyası' adı verilen platform üzerinden müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını rahatça ve çok avantajlı fiyatlarla karşılayabileceğine dikkat çekti. iPara, platformda kargodan suya, ofis giderlerinden GSM indirimlerine, e-Fatura, e-Arşiv uygulamalarından akaryakıt, toplu e-posta gönderimi gibi tüm ihtiyaçlara dair farklı indirimler sunulacağını bildirdi. iPara'nın yeni uygulaması 'İndirim Dünyası' platformunun, düzenli kullanımda üye işyerlerine 10 markadan aylık 4 bin TL'ye varan tasarruf sağlayacağı da ifade edildi.

"PANDEMİ NEDENİYLE PROJEMİZİ ERKENE ÇEKTİK"

Yeni uygulamalarına ilişkin bilgi veren iPara Genel Müdürü Tarık Onat, "Pandemi sürecinde maliyet anlamında sıkıntı yaşayan şirketlere destek olmak amacı ile uzun süredir üzerinde çalıştığımız projemizin hayata geçme tarihini erkene çektik. Sektörümüzde bir ilke imza atarak İndirim Dünyası platformumuzu hayata geçiriyoruz. Platformumuz için kendi sektörlerinde önde gelen, konusunda uzman  şirketler ile iş birlikleri yaptık. Yeni uygulamamız bir e-ticaret firmasının uçtan uca tüm ihtiyaçlarına çözümler barındıran bir kampanya yönetim platformu olarak çalışacak. Tüm iPara müşterileri, ek bir ücret ödemeksizin, platform üzerinden kargodan suya, ofis giderlerinden GSM indirimlerine, e-Fatura, e-Arşiv uygulamalarından akaryakıt, toplu SMS gönderimi gibi tüm ihtiyaçlarına dair farklı indirimlerden faydalanılabilecekler. Yeni uygulamamız çok daha fazla şirketin e-ticaretin avantajlarını keşfetmesine ve bu alanda çalışmasına katkı sunacak" dedi.

ONLINE GIDA ALIŞVERİŞİ YÜZDE 78 ARTTI

Türkiye'deki e-ticaret sektörüne ilişkin beklentilerini aktaran iPara Genel Müdürü Tarık Onat, "Türkiye'de kartlı ödemeler pazarının yüzde 75-80'ini fiziksel dünya temsil ediyor. Pandemi sürecinde online alışverişte gıda sektöründe yüzde 78, oranında artış yaşandı. Öte yandan salgın, havayolu taşımacılığı, turizm, restoran işletmeciliği gibi sektörleri bir hayli olumsuz etkiledi. Havayolu sektöründe yüzde 80 oranında düşüş yaşandı. Tüm bu parametrelere e-ticaretteki hızlanma katılınca toplamda ciddi bir büyüme beklemiyoruz. Yıl sonunda e-ticaretin toplam cirodaki payının ise yüzde 25 eşiğini aşmasını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemide online gıda alışverişi yüzde 78 arttı - Son Dakika Ekonomi

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