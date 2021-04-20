Pandemide online haber siteleri günlük trafiklerini 1,1 milyon arttırdı - Son Dakika

Pandeminin etkisiyle artan internet kullanımına dikkat çeken Online PR Servisi B2Press'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye'deki basılı gazetelerin tirajları, son 1 yılda yüzde 14,11 düştü. Online haber sitelerine yönelim artarak devam ederken hurriyet.com.tr günlük 7,6 milyon ziyaret sayısıyla Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen online haber sitesi oldu.

Koronavirüs ile yeni bir dünyanın başladığını belirten PR servisi B2Press'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2020'nin Mart ayında toplam 1,8 milyon olan gazete tirajları, 2021'in aynı döneminde yüzde 14,11 azalarak 1,6 milyona düştü. Buna göre basılı gazeteler son 1 yılda toplam 268 bin 12 baskı firesi verdi. En yüksek tiraj kaybı, 57 bin 666 ile Sözcü gazetesinde görüldü.

"BASILI YAYINLARIN TİRAJLARINDAKİ DÜŞÜŞ, HABER SİTELERİNE OLUMLU YANSIDI"

PR şirketi, "4 Nisan 2021 itibarıyla en yüksek tiraja sahip 19 gazete, online versiyonlarının ziyaret sayılarıyla karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, son 1 yılda Türkiye'de tirajı en çok düşen gazete 57 bin 666 kayıpla Sözcü oldu. Onu 43 bin 479'la Sabah, 43 bin 385'le Posta, 26 binle Fotomaç ve 17 bin 594'le Hürriyet gazeteleri izledi. Basılı yayınların tirajlarındaki düşüş, haber sitelerinin günlük ziyaret sayılarına ise olumlu yansıdı. Tirajı düşen ancak dijital medyadaki ziyaret sayısını artıran gazeteler arasında Hürriyet, Türkiye, Milliyet, Yeni Şafak, Fanatik, Fotomaç, Korkusuz ve Cumhuriyet de yer aldı" açıklamasında bulundu.

GÜNLÜK ZİYARET SAYISINDA EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 69'LA KARAR GAZETESİNDE

Similarweb verilerini inceleyen şirketin açıklamalarına göre, son bir yılda online haber sitesindeki günlük ziyaret sayısını en çok artıran basılı gazetelerin başında yüzde 69 ile Karar geldi. Ziyaret sayısını 90 bin 902 artıran Karar.com'u, yüzde 66'yla GazeteBirlik.com, yüzde 52'yle Fanatik.com.tr ve yüzde 51'le Cumhuriyet.com.tr takip etti. Nisan 2020'de en yüksek günlük internet sitesi ziyaret sayısına sahip olan Hurriyet.com.tr, aradan geçen bir yılda yüzde 11,7 artışa imza atarak 7,6 milyon ziyaretle yeniden ilk sırayı aldı. İkinci sıradaki Sozcu.com.tr yüzde 14,6 artışla bu yıl da yerini korurken, geçtiğimiz yılın üçüncüsü Sabah.com.tr, yerini Milliyet.com.tr'ye bıraktı. Sabah'ın günlük internet sitesi ziyaret sayısı yüzde 15,4 düşüşle 3,9 milyona gerilerken, Milliyet yüzde 12,7 artışla günlük 4,7 milyon ziyarete ulaştı.