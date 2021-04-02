Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu - Son Dakika

Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu

02.04.2021 10:52
Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu, System.String[]

Pandemi sürecinde yapılan online satışlar mobilya sektörüne büyük destek oldu.

Pandemi sürecinde yapılan online satışlar mobilya sektörüne büyük destek oldu. Mobilya sektörünün öncü firmalarından Kupa Mobilya, pandemi döneminde yaptığı online satışlar sayesinde satış ve üretim kapasitesini artırıp yeni personel alımı yaptı. Firmanın Satış ve Pazarlama Müdürü Seyit Karahan, pandemi sürecinde online alışveriş sitesi ile tüketicilerine farklı kampanya ve ürünler sunarak bu süreci başarılı bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Bursa'dan kurduğu online alışveriş sitesi sayesinde dünyaya açılan Kupa Mobilya, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine özel ürünleri ile dikkat çekiyor. Pandemi sürecinde bir çok iş yerinin aksine hedef büyüten firma, ihracat ve online satış rakamlarını da ikiye katladı.

Pandemi sürecinde yaptıkları tenzilat ve kampanyalar sayesinde hem bayileri hem de tüketicileri memnun ederek en verimli şekilde çalıştıklarını belirten Pazarlama Müdürü Seyit Karahan, "Yeni kontrollü sosyal hayata geçiş dönemi ile iş hacmimiz genel talep ve yapmış olduğumuz kampanyalardan dolayı büyük bir ivme kazandı. Kalite ve mükemmellik anlayışını değiştirmeden piyasalardaki, ham madde sıkıntısı ve kur artışına aldırmadan en iyiyi en kalitelisini en uygun fiyatlarla tüketicilerimize sunmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz çalışmalarla pandemi sürecinde satış ve üretim kapasitesini artırdık. İstihdam kaybı yerine personel alımı ile istihdama katkıda bulunup ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettik" dedi.

Online alışverişe ilgi arttı

Online alışverişin tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de tüketicilerin tercih sebebi olduğunu belirten Seyit Karahan, "Kısıtlamalar ve dolayısı ile mağazaların kapanması tüketicileri online alışveriş yapmaya yöneltti. Kupa genç odası, pandemi sürecinde e-ticarete yapmış olduğu yatırımlarla ön plana çıkarmış olduğumuz online alışveriş sitesi ile tüketicilerine farklı kampanya ve ürünler sunarak bu süreci başarılı bir şekilde geçirmiştir. Tüketici memnuniyetini ön planda tutan firmamız pandemi sürecinde siparişten ürün teslim sürecine kadar tüketicilerin sağlığını gözetmiş ve erken ürün teslimleri sonucunda tüketicilerimizin memnuniyetini kazanmıştır" dedi.

Asya, ortadoğu ülkeleri Avrupa'ya nazaran daha şık ve gösterişli ürünleri tercih ediyor

Sektörde yurt içinde göstermiş oldukları üstün başarı çizgisi, kalite,marka bilinirliği ve vizyonu ile yurt dışında da her geçen gün daha fazla ülkeye ihracat yaparak başarılarına yenilerini eklediklerini ifade eden Karahan, Kupa genç odası her bölgede kendi müşteri portföyünü oluşturmuş istatistik ve analizlerini doğru şekilde yapmış ve dünya coğrafyasındaki ülkelerin ekonomik,kültürel yapı ve alışkanlıklarına göre de ürünler tasarlayıp tüketicilerin beğenisine sunmuştur. Avrupa ülkeleri genelde odaların küçük olması ve gündelik yaşama alışmış olmalarından dolayı karyola, gardrop ve çalışma masasından oluşan 3'lü mini setleri ve genelde beyaz renkli ürünleri tercih ederken Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri odaların büyük olması ve çok çocuklu nüfusa sahip olmalarından dolayı 120 cm karyola, gardrop, şifonyer, çalışma masası, komodin, kitaplık ve aksesuarları ile odalarını takım olarak tercih etmekteler. Bu bölgeler gösterişli ve daha şık ürünleri tercih etmekte olup yaşam kalitelerine ve fonksiyonelliğe önem vermektedirler" dedi. Karahan ayrıca firmanın mobilya sektöründeki tecrübe ve başarılarını genç odası sektörüne taşıyarak bu kulvarda hem yurt içi hem yurt dışı müşteri memnuniyeti ve üstün kalite standartlarından dolayı Avrasya tüketicileri koruma derneği tarafından 2020 Avrasya kalite ve tüketici memnuniyeti ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

Yurt içi satışların yanı sıra ihracat kanalını da birbirine yakın oranlarla dengelediklerini belirten Karahan, "Pandemi öncesi ihracatımızdaki artış rakamları dengeli seviyede seyrederken, pandemi sürecinde yurt dışı giriş ve çıkış yasakları, ülkelerin genel olarak gümrüklerde almış olduğu tedbirler mobilya piyasasını da olumsuz etkiledib Ancak kontrollü sosyal hayat ve devletlerin gümrük kapılarını ihracata açması dolayısı ile ihracat hızımız çok ileri seviyelere taşınmış oldu. 2020 yılı ilk dört aylık periyotta durağan geçse de, son sekiz aylık periyotta kısıtlamaların kısmen kalkması ve kontrollü sosyal hayat sayesinde satışlarda hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere beklenmedik bir artış görüldü ve 2021'e daha umutla bakmamıza sebep oldu" diye konuştu.

Karahan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2021 yılı için piyasalardaki ham madde sıkıntısı ve artan maliyetlere rağmen Kupa genç odası olarak yeni makine parkurlarımız, istihdama katkı olarak personel sayımızı artırmamız, vardiya güncellemelerimiz ve yeni ürünlerle 2021 yılının ilk üç ayını geçirmiş bulunuyoruz. Kısıtlamaların kısmen kalkması ile 2021 yılını verimli bir şekilde geçireceğimizden umutluyuz" diye konuştu. - BURSA

Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu
Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu
Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu
Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu
Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu
Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu
Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu

Uzak Doğu, İhracat, Pandemi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemide online satışlar mobilyacılara büyük destek oldu - Son Dakika Ekonomi


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