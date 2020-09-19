Pandemide organizasyonlar şekil değiştirdi - Son Dakika

Yeni tip korona virüs, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi tüm dünyadaki organizasyonları da etkiledi. Konserler, tiyatro gösterileri, spor müsabakaları, açılışlar, temel atma törenleri ya iptal edildi ya da biçim değiştirdi. 30 yıldır organizasyon sektöründe faaliyet gösteren YRD İstanbul'un Genel Müdürü Hasan Karadeniz, pandemiyle birlikte organizasyonlardaki katılımcı sayısının azaldığını, sağlık çalışanlarının sayısının arttığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi ardından İstanbul Yenikapı'da yapılan ve milyonlarca kişinin katıldığı Şehitlere Saygı ve Demokrasi Mitingi, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu: Yeniliğe Yolculuk Buluşması ile TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni ve TOGG'un ön gösterim aracının tanıtımı gibi organizasyonları yapan YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, pandemi sürecinin sektöre yansımasını anlattı.

YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, TOGG'un temmuzda gerçekleştirilen inşaata başlangıç töreninde pandemi nedeniyle planlamalarda değişikliğe gittiklerini ifade ederek "Program öncesi ikramlar, görsel şovlar ve kurulacak sahne yapıları bakımından pandemi sürecine uygun bir konsept belirledik. İnsan sağlığı elbette her şeyden önce gelir. Bu nedenle minimalist bir yaklaşımı tercih ettik" dedi.

Pandemi öncesinde organizasyonunu üstlendiğimiz Yenikapı ve Maltepe gibi mitinglerinde metrekare başına 4-5 kişi düştüğünü anlatan Karadeniz, "Pandemi sürecindeki benzer etkinliklerde bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi hesaba kattık. Yan yana oturma düzeni olan programlarımızda da değişikliğe gittik. İki sandalye arasını bir buçuk metreye çıkarttık" diye konuştu.

Karadeniz, bu dönemde etkinliklerdeki katılımcı sayısını azaldığını vurgulayarak, "Sosyal mesafe ile sağlık önlemlerini almak için görevlilerin ve sağlık çalışanlarının sayısını arttırdık. Örnek vermek gerekirse; pandemi öncesindeki TOGG Yeniliğe Yolculuk ve Bilişim Vadisi Açılış programında 2 binin üzerinde davetliye yönelik bir hazırlık yaptık. Pandemi sürecindeki TOGG Gemlik İnşata Başlama Töreninde ise yaklaşık 150 davetliye yönelik bir program icra edildi" dedi. - İSTANBUL