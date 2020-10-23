Pandemide Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri destek bekliyor - Son Dakika

Pandemide Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri destek bekliyor

23.10.2020 08:58
Pandemide Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri destek bekliyor, System.String[]

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, görüşülmekte olan torba kanunda OSGB'ler içinde desteklerin yer almasını talep ettiklerini söyledi.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, görüşülmekte olan torba kanunda OSGB'ler içinde desteklerin yer almasını talep ettiklerini söyledi.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin koronavirüs salgınının yaşandığı geçtiğimiz mart ayından bu yana işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunduğuna ve işyerlerinde çalışanların pandemi salgınından daha az etkilenmeleri için yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini belirten Cengiz İmeci, bu dönemde sorumluluklarının daha fazla arttığına vurgu yaptı.

Sektörleri için destek beklediklerini belirten Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, "Geçtiğimiz dönem meclis tatile girmeden hemen önce 14 Temmuz 2020 tarihinde yasalaşan 7252 sayılı kanuna son dakika eklenen 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ve kamu işyerlerinde İş Güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeleri 31 Aralık 2023 tarihine ertelendi. Her ne kadar erteleme kabul edilmiş olsa da meclisin yeni dönemde çıkaracağı torba kanun ile yeni ve köklü bir düzenleme için söz alındı. OSGBDER olarak hazırlamış olduğumuz raporu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TBMM'ye sunduk. Yasanın ertelenmesine en büyük gerekçe pandemi sürecinde İş Güvenliği Uzmanlığı sınavının yapılamaması idi" dedi.

KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM İÇİN ÖNERİ

Cengiz İmeci şöyle devam etti;

"7 Kasım 2020 tarihinde ertelenen sınavların yapılacak olması yasanın ertelenen kısımlarının 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin önündeki engeli kaldırmaktadır. Kurumlara sunduğumuz teklifimizin en önemli bölümü Ondan az çalışanı olan Az tehlikeli işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesinin zorunluluğunun kaldırılması ile köklü bir çözüme kavuşulmuş olacaktır."

"TALEPLERİMİZİN DİKKATE ALINACAĞINI UMUYORUZ"

OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, "Pandemi döneminde birçok ürün ve hizmette KDV oranları düşürüldü. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde KDV yüzde 18…Diğer sektörlere yapılan KDV desteği başta olmak üzere tüm desteklerden OSGB'lerin faydalanmasını talep etmekteyiz.  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1 olması sektörü rahatlatacaktır. Şu anda faaliyet gösteren 2430 OSGB firmasında istihdam edilen yaklaşık 30 bin den fazla kişiye istihdam sağlayan aileleri ile 120 binden fazla kişinin geçim kaynağı olan büyük bir sektörün ülke ekonomisine katkısı göz önünde alındığında çıkacak torba kanundan umutluyuz ve taleplerimizin dikkate alınacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Pandemide Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri destek bekliyor

İş Güvenliği, Temmuz, Kamu, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Pandemide Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri destek bekliyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu         
08:58
Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi         
08:20
Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti         
08:12
Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi         
07:28
Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti         
00:24
Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı         
23:06
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 09:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei