Pandemide Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri destek bekliyor

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, görüşülmekte olan torba kanunda OSGB'ler içinde desteklerin yer almasını talep ettiklerini söyledi.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin koronavirüs salgınının yaşandığı geçtiğimiz mart ayından bu yana işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunduğuna ve işyerlerinde çalışanların pandemi salgınından daha az etkilenmeleri için yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini belirten Cengiz İmeci, bu dönemde sorumluluklarının daha fazla arttığına vurgu yaptı.

Sektörleri için destek beklediklerini belirten Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, "Geçtiğimiz dönem meclis tatile girmeden hemen önce 14 Temmuz 2020 tarihinde yasalaşan 7252 sayılı kanuna son dakika eklenen 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ve kamu işyerlerinde İş Güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeleri 31 Aralık 2023 tarihine ertelendi. Her ne kadar erteleme kabul edilmiş olsa da meclisin yeni dönemde çıkaracağı torba kanun ile yeni ve köklü bir düzenleme için söz alındı. OSGBDER olarak hazırlamış olduğumuz raporu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TBMM'ye sunduk. Yasanın ertelenmesine en büyük gerekçe pandemi sürecinde İş Güvenliği Uzmanlığı sınavının yapılamaması idi" dedi.

KÖKLÜ BİR ÇÖZÜM İÇİN ÖNERİ

Cengiz İmeci şöyle devam etti;

"7 Kasım 2020 tarihinde ertelenen sınavların yapılacak olması yasanın ertelenen kısımlarının 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin önündeki engeli kaldırmaktadır. Kurumlara sunduğumuz teklifimizin en önemli bölümü Ondan az çalışanı olan Az tehlikeli işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesinin zorunluluğunun kaldırılması ile köklü bir çözüme kavuşulmuş olacaktır."

"TALEPLERİMİZİN DİKKATE ALINACAĞINI UMUYORUZ"

OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci, "Pandemi döneminde birçok ürün ve hizmette KDV oranları düşürüldü. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde KDV yüzde 18…Diğer sektörlere yapılan KDV desteği başta olmak üzere tüm desteklerden OSGB'lerin faydalanmasını talep etmekteyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde KDV oranının yüzde 1 olması sektörü rahatlatacaktır. Şu anda faaliyet gösteren 2430 OSGB firmasında istihdam edilen yaklaşık 30 bin den fazla kişiye istihdam sağlayan aileleri ile 120 binden fazla kişinin geçim kaynağı olan büyük bir sektörün ülke ekonomisine katkısı göz önünde alındığında çıkacak torba kanundan umutluyuz ve taleplerimizin dikkate alınacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul