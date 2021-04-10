Pandemide oruç tutanlara beslenme önerileri - Son Dakika

-Pandemide oruç tutanlara beslenme önerileri

-Uzmanından ramazanda beslenme önerileri

İSTANBUL - Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerilerini anlatan Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli Uzman Diyetisyen Melek Elmas, pandemi koşullarından dolayı vatandaşların kızartma, yağlı ve tuz ile yağ oranı yüksek yiyeceklerden kaçınması, iftar ile sahur arasında en az 8 bardak su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan ayı ile birlikte sıcaklarının da yavaş yavaş etkili olmaya başlamasıyla dengeli ve sağlıklı beslenmek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle pandemi koşullarında vatandaşların dışarı çıkamadığı günlerde tutulan oruçla ilgili uzmanlar beslenmeye dikkat çekiyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli Uzman Diyetisyen Melek Elmas, yaklaşan Ramazan ayına 3 gün kala beslenme önerilerini paylaştı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Uzman Diyetisyen Melek Elmas, "Ramazanda daha sağlıklı ve daha dirayetli bir oruç geçirmek için, sahuru nasıl yaptığımız önemli. Burada neler yediğimiz, orucumuzu nasıl geçireceğimizi gösterecektir. Sahurda önerdiğimiz bir dilim peynir, az yağlı ve az tuzlu, bir adet haşlanmış yumurta, bol domates, yeşillik gibi. Kadınlarda 2, erkeklerde kilo durumuna göre 3-4 tam buğday dilim ekmek şeklinde bir sahur yapmamış gerekiyor. Yani kişinin gün içerisinde gün içeriğinde yaptığı kahvaltıyı biz, sahura taşıyacağız" diye konuştu.

"Sahurda bol su tüketilmeli"

Sahurda yenilmemesi gerekenleri anlatan Diyetisyen Elmas, "Pideyi tüketmememiz gerekiyor. Kan şekerini hızla düşüreceği için açlık hissini arttırıyor, demleme çay tüketmeyeceğiz, demleme çay vücuttaki suyu attığı için susuzluğumuzu arttıracaktır. İftardan kalan sarmalar, dolmalar, börekler, yağ ve tuz oranı yüksek besinleri sahur sofrasına sokmamız gerekiyor. Bunun dışında sahurda 3 ve 4 su bardağı öneriyoruz" dedi.

İftarda yiyeceklerle ilgili konuşmasına devam eden Elmas, "İlk önce bir bardak suyumuzu içiyoruz. Ondan sonra yanına çorba ile başlıyoruz. İftarda bizim önerdiğimiz karbonhidratı düşükten başlayıp, yükseğe doğru geçeceğiz. 10-15 dakika dinlenme molası verdikten sonra ana mönüye geçiyoruz. Peki ana mönüde neler var? Sebze yemeği, etli sebze yemeği, et yemeği gibi kuru bakla giller yemeğiyle beraber devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tatlı tüketimi ve tercihi önemli"

Ramazan ayında tatlı tüketimi ile ilgili de konuşan Uzman Diyetisyen Elmas, "Her gün değil de, haftada bir sütlü tatlılardan tercih etmemiz gerekiyor. Sütlaç, güllaç, ya da bir iki top dondurma şeklinde tercih edebiliriz. İftarımızı yaptık, 2-2.5 saat sonra ara bir öğün yapmayı öneriyoruz. Bunun yanında bir iki porsiyon meyve, yanında yoğurt veya ayran yaparsak daha dengeli, hem de orucun verdiği açlık ve susuzluğu bastırmış olabiliriz" diye belirtti.

"Oruç tutanlar muhakkak evde veya imkanlar dahilinde yürüyüş yapsın"

Pandemi dönemi ile kısıtlamalardaki oruç tutumu ile ilgili konuşan Elmas, "Pandemi koşullarındayız ve iftar saatleri akşam 20.00'a doğru olacağı için sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çok fazla hareketsiz kalıyor gün içerisinde. Ben şunu öneriyorum, iftarı açtıktan sonra yürüyüş ortamı varsa, 30-40 dakika yürüyüşler veya ev içerisindeki hafif egzersizlerle geçirmesini öneriyoruz. Ramazanda su tüketimi de çok önemli, iftar ile sahur arasında 8 su bardağı sıkıştırmamız önemli" diye anlattı.