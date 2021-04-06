Pandemide oruç tutarken bağışıklığınızı da güçlü tutun - Son Dakika
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Sağlık

Pandemide oruç tutarken bağışıklığınızı da güçlü tutun

Pandemide oruç tutarken bağışıklığınızı da güçlü tutun

Pandemi yüzünden hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak hepimizin önceliği durumunda. Peki yaklaşan Ramazanla birlikte hem oruç tutup hem de bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilir miyiz?

06.04.2021 14:24  Güncelleme: 15:12
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Koronavirüsten korunmak için aldığımız önlemlerin yanında bağışıklık sistemimizi de korumak için önlem almalıyız. Önceki yıllardan alışkın olduğumuz Ramazan alışkanlıklarını bu yıl çok yaşayamayacağız gibi görünüyor. Daha sakin ve hareketsiz geçecek olan bu ayda hem sağlığımızı korumak hem bağışıklığımızı güçlü tutmak büyük önem taşıyor. Ramazan ayını hem cüzdanımız hem de sağlığımız için daha verimli geçirmek istiyorsak bazı püf noktaları bilmemiz gerekiyor.

  • Doğru alışveriş en temel denge unsuru olabilir. Planlı yapılan alışverişler hem öğünler arası dengeyi sağlar hem de gereksiz abur cuburdan sizi korur.
  • Alışverişe çıkmadan önce 6-7 günlük iftar ve sahur menülerinizi belirleyin. Dengeli ve sağlıklı olarak planladığınız bu menüler alışveriş esnasında sadece ihtiyacınız olanı almanızı sağlayacaktır.
  • Mevsim sebzelerine her ana öğünde yer verin.
  • Sahur yemekleri genelde kahvaltıya yakındır. Bu yüzden protein bakımından zengin olan süt yumurta ve peynir gibi seçenekleri sofranızda mutlaka bulundurun. Peynirlerin tuz oranı birbirlerinden farklıdır. Gece yenilen tuzlu peynirler ertesi gün için susuzluğa sebep olabilir. Tuzlu olduğunu bildiğiniz peyniri bir gece suda bekletirseniz tuzunu atar ve ertesi gün sizi rahatsız etmez.
Pandemide oruç tutarken bağışıklığınızı da güçlü tutun
  • Öğünlerinizi sağlıklı tabak modeline göre tasarlayabilirsiniz. Her ana öğün için tabağı vücudumuzun ihtiyaç duyduğu sebze, tahıl ve protein olarak üçe bölüp dengeli hale getirebilirsiniz.
  • Balık tüketimi şu dönemde vücut bağışıklığı için her zamankinden daha fazla önem arz ediyor. Haftanın iki günü balık için ayrılabilir. Taze balığın bulunamaması ihtimaline karşı konserve ya da donmuş balık seçenekleri karantina durumlarına karşı kurtarıcı olabilirler.
  • Probiyotik takviyesi almanız gerekebilir. Bunun için yoğurt, kefir, turşu gibi bağışıklık sistemini destekleyici mikroorganizmalardan zengin gıdaları tüketmeye özen gösterin.

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Son Dakika Sağlık Pandemide oruç tutarken bağışıklığınızı da güçlü tutun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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