Koronavirüsten korunmak için aldığımız önlemlerin yanında bağışıklık sistemimizi de korumak için önlem almalıyız. Önceki yıllardan alışkın olduğumuz Ramazan alışkanlıklarını bu yıl çok yaşayamayacağız gibi görünüyor. Daha sakin ve hareketsiz geçecek olan bu ayda hem sağlığımızı korumak hem bağışıklığımızı güçlü tutmak büyük önem taşıyor. Ramazan ayını hem cüzdanımız hem de sağlığımız için daha verimli geçirmek istiyorsak bazı püf noktaları bilmemiz gerekiyor.
Son Dakika › Sağlık › Pandemide oruç tutarken bağışıklığınızı da güçlü tutun - Son Dakika
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı başlıyor. Oruç tutmanın sağlığı nasıl etkilediği ve 30 gün boyunca vücutta neler olduğu merak konusu. İlk günlerde vücut enerji ihtiyacını karşılamak için glikozu ve yağları kullanırken, kan şekerinin düşmesiyle halsizlik ve baş ağrısı gibi semptomlar ortaya çıkar. Üçüncü günden itibaren vücut oruca alışır ve su alımı önem kazanır. Sekizinci günden itibaren vücut oruca tamamen uyum sağlar ve bazı olumlu etkiler görülür. Ramazan ayının ikinci yarısında ise detoks etkisiyle organlar toksinlerden arınır ve enerji artar. Oruç tutmanın sağlığa faydalı olduğu ancak uzun süreli oruç tutmanın kas kaybına ve kilo vermeyi zorlaştırmaya neden olabileceği belirtiliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan KBC Zvezdara Nikola Spasic Cerrahi Kliniği'ne ameliyathane kurdu. TİKA tarafından temin edilen ekipmanlar sayesinde klinikte gerçekleştirilen ameliyat hizmeti daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Dragaş Belediyesi Aile Hekimliği, ultrason cihazıyla donatıldı. Cihazın teslim törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi, Prizren Başkonsolosu ve TİKA temsilcileri katıldı. Belediye Başkanı ve doktorlar, TİKA'nın sağladığı desteğin önemini vurgulayarak, hizmetten tüm kadınların yararlanacağını belirtti.
Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'de çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor. Engelli bireyler, Alzheimer hastaları ve huzur evi sakinlerinin ihtiyaçlarının büyük kısmını kadınlar karşılıyor.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
Dalaman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayacık sahilinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mesut Yakuta, eşi Dr. Derya Yakuta, Dalaman Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve gençleri spora yönlendirmek amaçlanıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 16 yaşındaki oğlu, hayatını kaybetti. Hüseyin Hamza Üstüner, sabah uyandığında annesi Rukiye Kasap ve kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i hareketsiz halde buldu ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Kasap ve Üstüner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Medicana International İzmir Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, farklı mesleklerden alanlarında simge haline gelen kadınların katıldığı bir atölye çalışmasına imza attı. İzmir'de yaşayan; iş, sanat, spor ve basın dünyasında simge olmuş kadınlar, Medicana International İzmir Hastanesinin kadın hekimleriyle birlikte gerçekleştirilen atölye çalışmasında bir araya geldi. Atölyede yer alan kadınlar, seramik kadın heykelleri yaparak, 'elimizin hamuruyla her işi başarıyoruz' mesajı verdi.
Sivas Numune Hastanesi yöneticileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı. Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fidan, çalışanlara hediye kutusu ve karanfil takdim etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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