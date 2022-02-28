Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı - Son Dakika
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Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı

28.02.2022 14:06
Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı

PLASTİK kullanımı konusunda Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede 20 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, son 2 yılda az plastik kullanmak isteyenlerin oranı yüzde 7 arttı.

PLASTİK kullanımı konusunda Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede 20 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, son 2 yılda az plastik kullanmak isteyenlerin oranı yüzde 7 arttı. Katılımcıların dörtte üçünün tek kullanımlık plastiklerin en kısa sürede yasaklanmasını da istiyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) iş birliğiyle, küresel araştırma şirketi Ipsos'un Plastic Free Vakfı için plastik kullanımı konusunda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 28 ülkede 20 bin 513 kişinin katılımıyla yaptığı anketin sonuçları analiz edildi. Raporda, dünya kamuoyunun tek kullanımlık plastiğe ilişkin tutumu ortaya konuldu.

'BM SÖZLEŞMESİ GEREKLİ'WWF'den yapılan açıklamada, ankete katılanların yüzde 90'ının plastik kirliliği krizini etkili bir şekilde ele almak için küresel bir plastik sözleşmesinin önemli olduğuna inandığı belirtildi. Katılımcıların dörtte üçünün tek kullanımlık plastiklerin en kısa sürede yasaklanması gerektiğini düşündüğü açıklanırken, Türkiye'de ise katılımcıların yüzde 89'unun 'BM Sözleşmesi gerekli' yanıtı verdiği kaydedildi.Açıklanan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 85'i plastik ambalajların azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinden üreticilerin ve perakendecilerin sorumlu olması gerektiği konusunda hemfikir. Yüzde 82'si ise mümkün olduğunca az plastik ambalaj içeren ürünler satın almak istediğini belirtti. Satın alma alışkanlıklarına ilişkin bu soruya aynı cevabı verenlerin sayısında da pandemi öncesine oranla yüzde 7'lik artışın dikkati çektiği ifade edildi.PLASTİK KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE İSTENİYORAnkete katılan her 10 kişiden 9'u, plastik kirliliği krizi ile etkili bir şekilde mücadele edebilmek için küresel bir Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin önemli olduğu görüşünde. Yüzde 90'ı bulan düzeyindeki bu toplumsal talebin, yasal olarak bağlayıcı bir küresel anlaşmanın kabul edilmesiyle sonuçlanmasının beklendiği açıklandı. Araştırmanın gerçekleştirildiği 28 ülke arasında Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İngiltere, ABD, Brezilya, Şili, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Malezya, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye yer alıyor.'PLASTİK ÇÖP KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN SON ŞANS'WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, kutuplardan en ücra adalara, deniz yüzeyinden en derin okyanus çukuruna kadar plastik kirliliğiyle karşı karşıya olunduğuna dikkati çekti. Her yıl yaklaşık 19 ile 23 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını belirten Pasinli, "Tüm dünya liderlerine çok geç olmadan harekete geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanlar, görüşlerini açıkça belirtti. 2030'a kadar plastik kirliliğine son vermek üzere, plastik yaşam döngüsünün tamamını ele alan ve yasal bağlayıcılığı olan kuralların ve düzenlemelerin yer aldığı küresel bir plastik anlaşmasını kabul etmek için liderlerin önünde önemli bir fırsat, üzerlerinde de büyük sorumluluk var. Plastik çöp krizini çözmek için bu son şansımız" dedi.'2050'YE KADAR DÖRT KATINA ÇIKACAK'Araştırmanın sonuçlarının, aşırı plastik tüketimi ve kirlilik sorunu katlanarak arttıkça, krizle ilgili kamuoyu bilinci ve kaygı düzeyinin de arttığını ortaya koyduğunu söyleyen Pasinli, WWF'in uluslararası düzeyde yayımladığı 'Denizlerdeki Plastik Kirliliğinin Denizel Türler, Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemler Üzerindeki Etkileri' başlıklı son raporunun da ekolojik riskleri ortaya koyduğunu, denizlerdeki plastik kirliliğinin 2050'ye kadar dört katına çıkacağına, 2100 yılına kadar mikroplastiklerde 50 kat artış görülebileceğine dikkat çektiğini açıkladı.'İDDİALI KURALLAR VE HEDEFLER KONMALI'

İnsanların büyüyen plastik kirliliği krizinden son derece kaygı duyduğunu belirten Plastic Free Vakfı kurucusu ve İcra Direktörü Rebecca Prince-Ruiz ise 2021'de tüm dünyada yaklaşık 140 milyon kişinin 'Plastiksiz Temmuz' hareketine katıldığını söyledi. Ruiz, "Ancak bireysel eylem yeterli değil. İnsan ve çevre sağlığının plastik kirliliği tehdidi altında olmaması için plastiklerle ilişkimizi yeniden çerçeveleyen net ve iddialı kurallar ve hedefler konması gerekir. Anket, dünyanın dört bir yanından pek çok insanın karar alıcılara eylem çağrısında bulunduğunu açıkça göstermiştir" diye konuştu.


Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı
Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı
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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Plastik, Ipsos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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