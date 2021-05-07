Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali - Son Dakika

Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali

07.05.2021 12:13

Son dakika haberi: POLİS Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Polis Bandosu, çeşitli törenlerde görev almasının yanında pandemi döneminde vatandaşların moralini yükseltmek için de konserler verdi.

POLİS Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Polis Bandosu, çeşitli törenlerde görev almasının yanında pandemi döneminde vatandaşların moralini yükseltmek için de konserler verdi. 27 Emniyet personelinden oluşan Polis Bandosu'nun, Başkent'in farklı semtlerindeki konserleri beğeni topladı. Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, "Vatandaşın pandemi ile mücadelesinde hem sokaktaki vefa gruplarıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken hem de vatandaşın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinliklerde bulunduk" dedi.

Polis Bandosu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, enstrüman ve repertuar yönünden İngiliz Polis Teşkilatı Armoni Mızıkası örnek alınarak 1959 yılında kuruldu. Bandonun çekirdek kadrosu, sınavları başarıyla geçen ve kullandığı enstrümanda uzmanlaşan emniyet personelinden oluşturuldu. Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kadrosunda yer alan Polis Bandosu, 1989 yılından itibaren Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Polis Bandosu, çağdaş ve çok sesli müziğin sevilmesi ve yayılması yolundaki çalışmalarıyla dikkat çekti.

PANDEMİ KONSERLERİ

Polis Bandosu, çeşitli törenlerde görev almasının yanında emniyet personelinin moral motivasyonunu yüksek düzeyde tutmak için de teşkilat içindeki etkinliklerde konserler veriyor. Ayrıca yurt dışında katıldığı etkinliklerle de adından söz ettiren Polis Bandosu, pandemi döneminde Ankara'nın farklı semtlerinde vatandaşların moralini yükseltmek için de konserler verdi. Bu süreçte Güneşevler Şehit Celalettin İbiş Parkı, Karapürçek Mehmet İkiz Parkı, Aydınlıkevler Çevreli Caddesinde konser ve kortej yürüyüşü gerçekleştiren Polis Bandosu, beğeni topladı.

'TOPLUMUN TAM GÖBEĞİNDEYİZ'

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, Polis Bandosu'nun geçmişinin 1959 yılına dayandığı hatırlatarak, "Vatandaşlarımız polisi her zaman sokakta asayiş sağlarken görüyor. Aslında Türk polisi, sosyal bir kurum. Arkadaşlarımız sanatın evrensel dilini bildikleri gibi sokakta suçla da mücadele edebiliyor. Bizler karada, havada, denizde aynı zamanda sanatın içinde yani toplumun tam göbeğindeyiz. Vatandaşın pandemi ile mücadelesinde hem sokaktaki vefa gruplarıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken hem de vatandaşın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinliklerde bulunduk. Ankara'nın çeşitli semtlerinde, vatandaşlarımız için sokak konserleri düzenledik. Vatandaşların bir nebze de morallerinin yüksek tutulması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.

'YURT DIŞINDA DA ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİMİZ VAR'

İnal, bandonun yurt dışında da önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, "Polis Bandosu'nun uluslararası alanda da çok önemli faaliyet ve etkinlikleri var. Gerek Almanya'da, gerekse Polonya'da yaşayan vatandaşlarımız için kent veya park konserleri düzenledik. Aynı şekilde teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda personelimizin moral ve motivasyonunu yükseltmek, sosyal anlamda onların daha aktif olmalarını sağlayabilmek için faaliyetler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali
Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi, Fatih, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok 22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı 22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor

Son Dakika Haberleri
12:30 Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!
12:24 Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım
12:14 TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok
12:09 Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?
11:53 Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı
11:50 Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
11:44 "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı
11:39 Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar
11:36 Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor
11:17 Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor         
12:51
Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!         
12:31
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?         
12:10
Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı         
11:54
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti         
10:32
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı!         
10:04
Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor         
09:25
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 12:56:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Pandemide Polis Bandosu morali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement