Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar) - Son Dakika

Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar)

09.12.2020 12:40
Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar), System.String[]

konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: "2019 yılında 24 bin yeni iş yeri açıldı, 7 bin 23 tane kapanış var. Bu yıl şu anda 12. aydayız ona rağmen 51 bin kayıt var yeni kayıt. 8 bin 763 tane de kapanış var.

konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: "2019 yılında 24 bin yeni iş yeri açıldı, 7 bin 23 tane kapanış var. Bu yıl şu anda 12. aydayız ona rağmen 51 bin kayıt var yeni kayıt. 8 bin 763 tane de kapanış var. Biz bunları otomatik olarak yani vergi dairesinden kapattığı anda müracaat etse de etmese de 6 ayda sicil düşüyor, bu rakamlar kesin rakamlar. Devletimiz esnaf ve sanatkara destek verdiği sürece bu yeni iş yerleri açılacak, çoğalacak. Bu da insanlara istihdam sağlıyor, orada insanlar çalışacak, her bir iş yerinde 1 kişi çalışmış olsa 51 bin tane iş yeri açılmış oluyor, 51 bin kişi iş bulmuş oluyor. Devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, bu destekler bize güç veriyor. 'Yarın ne olur' derken şimdi insanlar yeni yeni iş yeri açmaya başladı. Yeni iş yeri açarken de e-ticaret bu dönemde çok fazla arttı. Gıda ve tekstil sektörüne çok büyük talep var. Gıdanın değişik çeşitleri var, pazar, kantinci, lokantacı, kafeterya var, gıda sektörünün bütün çeşitleri harekete geçmiş oldu. Bir tek sıkıntı var bu yasaklardan dolayı esnafımız 'yarın daha iyi olacak' diye bekliyor. Herhalde bu pandemi bitecek, bittiği zamanda iş yerleri de artacak. Küçük esnafın açmış olduğu rakamlar bu 51 bin rakamının yüzde 40'ı gıda sektörü. Bakkal, market, manav, pazar, son dönemde de organik tarım var. Yeni yeni organik pazarlarda başladı. Her pazarın belli bir bölümünde organik ürünlerin satışı var. Online satış esnafların arasında yüzde 50'yi geçti. İnsanlar eskisi gibi değil telefonunu kullanarak ürünlerini alıyor, pazarcı gönderiyor, ertesi hafta da alıyor parasını. İlk önce bir şaka gibiydi bu ama gerçekleşince herkes e-ticarete yönelmeye başladı. Yeni bir sektör gibi, evvelden de vardı ama böyle değildi. Ama şimdi çok daha rahatladı, esnafımız da bu konuda iyi, e-ticarete pazarcımız bile girmişse eğer artık bu sektör daha da gelişecek. Başakşehir ve Esenyurt gıda üzerine, pizza salonları, köfte salonları gibi gıda sektörünün hepsi açılıyor. Beylikdüzü yeni gelişiyor yeni gelişen yerlerin hepsinde açılışlar var."

"GÜNDEN GÜNE MALIMDA ARTIŞ OLDU, MÜŞTERİ ÇEVREM GENİŞLEDİ"Birkaç ay önce Bahçelievler'de bir hazır giyim dükkanı açan emekli, modelist Nurhan Karakaş, şöyle konuştu: "Ben dükkanımı açtıktan 1 ay sonra pandemi vurdu, bu sıkıntılı dönemde ayakta durmaya çalışıyorum. Benim eskiden beri çok sevdiğim bir iş giyim. Hep 'küçük bir yer açacağım çok da güzel ürünler koyacağım' derdim. Bu hayalimi de gerçekleştirdim. Bu süreç çok sıkıntılı ama ayakta kalmaya çalışıyorum, çok da kaliteli ürün satıyorum. Sattığım ürünlerde de etiket fiyatını uygulamıyorum, kar marjımı çok aşağıya çekiyorum, bunu da müşteri fark ettiği zaman olumlu olarak bana geri dönüyor. Kredi çektim 5 bin lira, 3 tane de altınım vardı, 65 tane de ürünüm vardı. Belli markalarla çalışıyorum, Osmanbey ağırlıklı benim ürünlerim genelde. Günden güne malımda artış oldu, müşteri çevrem genişledi. Güzel bir şey yakaladım."Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde birkaç ay önce fırın açan Uğur Karaçar ise, "Biz burada lahmacun satıyoruz, pide, yağlı ekmek, lavaş satıyoruz, ev için lahmacun yapıyoruz. Toplu siparişlerde alıyoruz, mevlit, nişan, cenazeye toplu siparişlerde yapıyoruz" dedi.

PANDEMİDE ALIŞVERİŞ RİSKİNİ GÖRDÜ E-TİCARETE YÖNELDİ

Pandemi dönemiyle birlikte e-ticarete artan ilgiyi fırsata çeviren Tuğba Özyurt, hazır giyim ve aksesuar satışları yaptığı e-ticaret şirketini 1 hafta önce açtığını belirterek, "Daha yeni başladık, internette satış yapacağız, e-ticarete 3 ortak olarak başladık. Bir bayan olarak ben de alışveriş yaptığım zaman bu dönemde riskleri görüyorum. İnternetten daha çok alışveriş yapıldığını gördüm, talep çok fazla. Yapabilecek potansiyelimiz olduğunu da gördüm, ben de başladım bir şekilde. KOSGEB'e başvuru yaptım, girişimcilik belgemi aldım, şu anda onaylanmasını bekliyorum, devletin verdiği imkanları da kullanıyoruz" diye konuştu.


- İstanbul
Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar)
Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar)
Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar)
Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar)

İstanbul, İstihdam, Vergi, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide rekor... İstanbul'da bu yıl 51 bin esnaf iş yeri açtı (Tekrar) - Son Dakika


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