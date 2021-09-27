Üye Girişi
"Pandemide saç dökülmesine karşı bakım talepleri arttı" - Son Dakika

"Pandemide saç dökülmesine karşı bakım talepleri arttı"

27.09.2021 12:04

Sanat ve futbol camiasının tercih ettiği kuaför Adem Yılmaz, pandemi kısıtlamalarında bakımsızlık ve stres sebebiyle saçların olumsuz etkilendiğini belirterek, "Saç dökülmesi şikayetleri çok geliyor.

Sanat ve futbol camiasının tercih ettiği kuaför Adem Yılmaz, pandemi kısıtlamalarında bakımsızlık ve stres sebebiyle saçların olumsuz etkilendiğini belirterek, "Saç dökülmesi şikayetleri çok geliyor. Bu dönemde saç dökülmesine karşı doğal kozmetik bakım talepleri arttı. 2021'de rahat, salaş ve dalgalı erkek saç modelleri için çok fazla talep geliyor. Bu yıl kıvırcık saçlıların yılı oldu" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki 'Adem Yılmaz Hair Studio' adlı kuaför salonunun sahibi Adem Yılmaz, pandemi sonrası kısıtlamaların kalktığı dönemde trend saç modellerini değerlendirdi.

"MASKÜLEN HAVA VEREN MODELLERE TALEP OLUYOR"

Son aylarda rahat, salaş ve dalgalı erkek saç modelleri için çok fazla talep geldiğini anlatan Yılmaz, özellikle permalı saçların 2021 yılına damga vurduğunu ifade etti. Yılmaz, "Günümüzde artık erkekler de kadınlar kadar kişisel bakımına önem veriyor" dedi.

Yılmaz, 2021 erkek saç modeli trendleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"2021 erkek saç kesimi modelleri, saç tiplerine ve farklı zevklere göre değişse de bu yılın popüler erkek saç stilleri, doğal ve salaş modeller olarak öne çıkıyor. Genellikle orta uzunlukta saç kesimi tercih ediliyor. Maskülen hava veren kesimlere ve modellere daha çok talep oluyor."

"BU YIL KIVIRCIK SAÇLILARIN YILI"

Adem Yılmaz, "Yeni erkek saç modelleri, saçları daha havalı gösteren modellerdir. Bu saç stili erkekleri adeta mest ediyor. Yeni bir saç modeli arayanlar veya saç modelini değiştirmek isteyenler, havalı modellere 'hayır' diyemiyor. Bu açıdan kıvırcık saçlı erkekler çok şanslı. Çünkü bu yıl kıvırcık saçlıların yılı diyebilirim. Kıvırcık saç erkek stili çok popüler oldu. Yüz şekli oval olan erkeklere de bu stil çok yakışıyor" diye konuştu.

Kıvırcık saçlı olmayan erkekler için hacimli şekillendirme yöntemleri uyguladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Köpükle saçlarını baskılama, havalı şekillendirme, sabitleyici sprey gibi ürünlerle model geliştirme gibi yöntemlerle doğal ve salaş stile en uygun modeli tasarlıyoruz. Bu stil için saç yapısı ve uzunluğu yanında kişinin yüz tipi ve kafa yapısı da etkili oluyor. Ayrıca, saç rengi de önemli bir unsur. Yani popüler erkek saç modeli tasarımları için müşterilerimizin taleplerini yeni trendlerle harmanlıyoruz."

"SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI BAKIM TALEPLERİ ARTTI"

Dünyanın en büyük kuaför organizasyonlarından "CMC CAT Türkiye'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Adem Yılmaz, pandemi stresinde saçların olumsuz etkilendiğini de belirterek, "2020'den itibaren son 1-1,5 yıl içinde saç bakımları aksatıldı. Çünkü pandemi sürecinde insanlar kısıtlamalar sebebiyle zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirdi. Bu dönemde saç bakımları ertelendi ya da göz ardı edildi. Pandeminin yol açtığı belirsizlik ve stres, saçları olumsuz etkiledi. Bu sebeple özellikle saç dökülmesi şikayetleri çok geliyor. Bu dönemde saç dökülmesine karşı doğal kozmetik bakım talepleri de arttı. Etkili doğal çözümlerle saç dökülmesi sorunlarını minimize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Pandemide saç dökülmesine karşı bakım talepleri arttı
Pandemide saç dökülmesine karşı bakım talepleri arttı
Pandemide saç dökülmesine karşı bakım talepleri arttı

Maskülen, Pandemi, Futbol, Kuaför, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Pandemide saç dökülmesine karşı bakım talepleri arttı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu 12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu 12:06 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi 11:57 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi
Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı 11:38 Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanı aldı Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı 11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü 09:42 Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü

Son Dakika Haberleri
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:56 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
11:29 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar
11:27 Eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk, 1 kişiyi öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı
11:17 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı
10:57 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı         
12:18
Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün         
12:10
Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı         
11:59
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar         
11:30
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler Beyoğlu'nda gündüz vakti uyuşturucu almak için kuyruğa girdiler         
09:11
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Gönül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 12:23:12. #1.11#
SON DAKİKA: "Pandemide saç dökülmesine karşı bakım talepleri arttı" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement