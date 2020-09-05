"Pandemide sağlık çalışanları üstün bir performans sergiliyor" - Son Dakika

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, pandemi ile mücadele döneminde sağlık çalışanlarının üstün bir performans sergilediğini bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi ile mücadelede çalışmaların her gün artarak devam ettiğini, en ön safta sağlık çalışanlarının yer aldığını belirtti.

Son günlerde standart ortalamanın üzerinde hastaya müdahale eden ve gün aşırı nöbete gelmek durumunda kalan sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Sağlık çalışanlarımızın bu yoğun tempo nedeniyle madden ve manen ciddi bir desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarımızın verdiği mücadeleye, emeğe destek ve saygı gösterelim. Özellikle maske, mesafe, hijyen ve izolasyona riayet edelim." ifadelerini kullandı.