Pandemide sağlık çalışanlarına eğitim verildi - Son Dakika

Küresel salgın gibi acil durumlara karşı sağlık çalışanlarının kendilerini korumaları için eğitimin önemine dikkat çeken BD Türkiye, 'BD Sağlık Öncüleri Programı' kapsamında çeşitli eğitimler verdiğini duyurdu. Pandemi döneminde verilen enfeksiyon kontrolü, güvenlik kültürü oluşturmak ve sağlık çalışanlarının güvenliği gibi eğitimler de dahil olmak üzere, 8 yıl boyunca pek çok konuda toplamda 120 bin sağlık çalışanına eğitim verildiği belirtildi.

Medikal teknoloji şirketi Becton Dickinson (BD) Türkiye tarafından sağlık hizmetlerinde yüksek standartlara ulaşılması ve sağlık profesyonellerinin gelişimi hedefiyle "Türkiye'de sağlığı geliştirmek" vizyonuyla hayata geçirilen ve Türkiye'nin farklı yerlerindeki hastanelerde eğitim toplantıları düzenleyen BD Sağlık Öncüleri'nin 8'inci yılını geride bıraktığı kaydedildi. Proje kapsamında bugüne kadar 120 bin sağlık çalışanına eğitim verildiği açıklandı.

BD Sağlık Öncüleri Programı kapsamında, BD çalışanlarından oluşan uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilen eğitimler; hastane enfeksiyonları, sağlık çalışanlarının güvenliği, iğne batma ve kesici-delici alet yaralanmaları, kan sıçramaları sonucu oluşabilecek hayati riskler, doğru kan kültürü alım teknikleri, akan hücre ölçer prensipleri, hücre veri analiz yöntemleri, doğru insülin enjeksiyon tekniği ve bunun diyabet yönetimindeki önemi, yeni nesil anestezi çözümleri, bağırsak yönetim sistemleri ve vakum biyopsi gibi konuları kapsıyor.

"GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI ÖNEMLİ"

BD Türkiye Genel Müdürü Ayşe Şanlıoğlu, "BD olarak hayata geçirdiğimiz eğitimler ile amacımız Türkiye'de sağlığı geliştirmek ve bunu sadece satış ekiplerimizle değil; pazarlama, operasyon, finans, insan kaynakları, kamu ilişkileri vb. bütün ekiplerin yer aldığı tek bir takım olarak gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Küresel bir salgın yaşadığımız şu günlerde, eğitim nosyonu ve değişen literatür ve iyi uygulamalara karşı sağlık çalışanlarının kendini yenilemesinin ve esaslı bir güvenlik kültürünün oluşturulmasının ne denli önemli bir konu olduğunu bir kez daha görüyoruz. Eğitim sayesinde sağlık ekosisteminde çok büyük değişimlere yol açabilir ve yeni değerler yaratabiliriz. Bu yüzden, Türkiye'de sağlığı geliştirme misyonumuzu yaptığımız eğitim çalışmaları ile pekiştiriyor dokunabildiğimiz her paydaşımızı harekete geçirmek adına çaba sarf ediyoruz. Her anlamda yenilikçi ve güvenilir bir çözüm ortağı olma konumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ve hasta-sağlık çalışanı güvenliğini güçlendirmek için eğitimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

