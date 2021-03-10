Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Samsun'da 100 öğrenci bir araya gelerek pandemi kuralları içerisinde işaret diliyle milli marşı okudu. Havadan görüntülenen etkinlik ile ilgili Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün, "Öğrencilerimiz pandemi dahi olsa o milli duyguyu, Mehmet Akif Ersoy'un içinde yaşattığı o Milli Mücadele ruhunu, vatanseverliği öğrencilerimizin hissetmesini istedik" dedi.

Samsun'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına pandemi kuralları içerisinde sanal ve gerçek ortamda bir takım etkinlikler düzenleniyor. İlkadım ilçesinde bulunan Kılıçarslan Ortaokulu bahçesinde 100 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin 10'u 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulundan, 90'ı ise Kubilay Ortaokulundan katılanlardan oluştu.

Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün, "Arkadaşlarımızın büyük bir özveri ile hazırladıkları İstiklal Marşı'nı Duymayan Kalmasın projesi altında ve 19 Mayıs İşitme Engelliler komşu okulumuzu da yanımıza alarak İstiklal Marşı söyleme çalışması yaptık. Bu süreç gerçekten zorluydu. Öğrencilerimizi bir araya getiremiyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışması ilk olarak uzaktan eğitimle başladı. Daha sonra öğrencilerimiz 10-15'li gruplar halinde bir araya getirdik. Belki de ilk defa 100 kişilik bir grup sosyal mesafeli ayarlanmış şekilde bir araya geldiler. Öğrencilerimizi pandemi kuralları çerçevesinde o milli duyguyu yaşamasını istedik. Öğrencilerimiz pandemi dahi olsa o milli duyguyu, Mehmet Akif Ersoy'un içinde yaşattığı o Milli Mücadele ruhunu, vatanseverliği öğrencilerimizin hissetmesini istedik" şeklinde konuştu.

2 ayı aşkın süredir uzaktan eğitim derslerinin sonrasında öğrencilere işaret dili öğrettiklerini ifade eden Kılıçarslan Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Emine Kulaber, "Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İstiklal Marşı anma etkinliği 100. yılımıza denk geldiği için bu duyguyu biz nasıl yaşadıysak çocuklarımıza öğretmenler olarak aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımıza işaret dilini sıfırdan anlatarak öğretmeye çalıştık. Derslerden sonra alıştırmalar yaptık. Alıştırmalarımız 2 ay sürdü. Bu alıştırmalar sonucunda okula 15'er öğrenci alarak işaret dilini İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söylemeyi öğrettik. Çocukların adaptasyonunu sağlamak amacıyla sosyal mesafe kurallarına uygun bir iki provayla bu görüntüyü oluşturmaya çalıştık. 100. yıl anısına bu duyguyu yaşatmak istedik. Biz bu pandemi sürecinde çok zorlandık ancak bunu bir öğretmen olarak yaşamalıydık, yaşatmalıydık. Bu sürece 'İstiklal Marşı'nı Duymayan Kalmasın' sloganıyla başladık. 'Sessizliğe İşaret Ver' projesi kapsamında yapmaya başladık. Toplam 100 öğrenciye işaret diliyle İstiklal Marşı'nı öğreterek bu duyguyu yaşamalarını sağladık ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Araştırdığım kadarıyla hiç bir yerde 5 ile 10'u geçen bir işaret diliyle okunma yok" diye konuştu.

Öğrenciler ise işaret diliyle İstiklal Marşı okuduklarından dolayı gurur duyduklarını ve etkinliği gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını söyledi. - SAMSUN