Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu - Son Dakika

Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu

10.03.2021 21:11

Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Samsun'da 100 öğrenci bir araya gelerek pandemi kuralları içerisinde işaret diliyle milli marşı okudu.

Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu

SAMSUN - İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Samsun'da 100 öğrenci bir araya gelerek pandemi kuralları içerisinde işaret diliyle milli marşı okudu. Havadan görüntülenen etkinlik ile ilgili Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün, "Öğrencilerimiz pandemi dahi olsa o milli duyguyu, Mehmet Akif Ersoy'un içinde yaşattığı o Milli Mücadele ruhunu, vatanseverliği öğrencilerimizin hissetmesini istedik" dedi.

Samsun'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına pandemi kuralları içerisinde sanal ve gerçek ortamda bir takım etkinlikler düzenleniyor. İlkadım ilçesinde bulunan Kılıçarslan Ortaokulu bahçesinde 100 öğrenci işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin 10'u 19 Mayıs İşitme Engelliler Ortaokulundan, 90'ı ise Kubilay Ortaokulundan katılanlardan oluştu.

Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün, "Arkadaşlarımızın büyük bir özveri ile hazırladıkları İstiklal Marşı'nı Duymayan Kalmasın projesi altında ve 19 Mayıs İşitme Engelliler komşu okulumuzu da yanımıza alarak İstiklal Marşı söyleme çalışması yaptık. Bu süreç gerçekten zorluydu. Öğrencilerimizi bir araya getiremiyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışması ilk olarak uzaktan eğitimle başladı. Daha sonra öğrencilerimiz 10-15'li gruplar halinde bir araya getirdik. Belki de ilk defa 100 kişilik bir grup sosyal mesafeli ayarlanmış şekilde bir araya geldiler. Öğrencilerimizi pandemi kuralları çerçevesinde o milli duyguyu yaşamasını istedik. Öğrencilerimiz pandemi dahi olsa o milli duyguyu, Mehmet Akif Ersoy'un içinde yaşattığı o Milli Mücadele ruhunu, vatanseverliği öğrencilerimizin hissetmesini istedik" şeklinde konuştu.

2 ayı aşkın süredir uzaktan eğitim derslerinin sonrasında öğrencilere işaret dili öğrettiklerini ifade eden Kılıçarslan Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Emine Kulaber, "Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İstiklal Marşı anma etkinliği 100. yılımıza denk geldiği için bu duyguyu biz nasıl yaşadıysak çocuklarımıza öğretmenler olarak aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımıza işaret dilini sıfırdan anlatarak öğretmeye çalıştık. Derslerden sonra alıştırmalar yaptık. Alıştırmalarımız 2 ay sürdü. Bu alıştırmalar sonucunda okula 15'er öğrenci alarak işaret dilini İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söylemeyi öğrettik. Çocukların adaptasyonunu sağlamak amacıyla sosyal mesafe kurallarına uygun bir iki provayla bu görüntüyü oluşturmaya çalıştık. 100. yıl anısına bu duyguyu yaşatmak istedik. Biz bu pandemi sürecinde çok zorlandık ancak bunu bir öğretmen olarak yaşamalıydık, yaşatmalıydık. Bu sürece 'İstiklal Marşı'nı Duymayan Kalmasın' sloganıyla başladık. 'Sessizliğe İşaret Ver' projesi kapsamında yapmaya başladık. Toplam 100 öğrenciye işaret diliyle İstiklal Marşı'nı öğreterek bu duyguyu yaşamalarını sağladık ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Araştırdığım kadarıyla hiç bir yerde 5 ile 10'u geçen bir işaret diliyle okunma yok" diye konuştu.

Öğrenciler ise işaret diliyle İstiklal Marşı okuduklarından dolayı gurur duyduklarını ve etkinliği gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla İstiklal Marşı işaret diliyle okundu
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla İstiklal Marşı işaret diliyle okundu
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla İstiklal Marşı işaret diliyle okundu
Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla İstiklal Marşı işaret diliyle okundu

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Samsun, Milli, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla 'İstiklal Marşı' işaret diliyle okundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi         
00:53
Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı         
00:11
Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz         
23:03
Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu Aracında uyuşturucu madde bulunan ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, ilk kez konuştu         
21:52
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı         
14:17
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı         
11:10
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 05:57:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide Samsun'da rekor kırıldı: 100 öğrencinin katılımıyla "İstiklal Marşı" işaret diliyle okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei