Pandemide sanal müzeler büyük ilgi gördü - Son Dakika

Covid-19 ile beraber müze ve ören yerleri ziyaretleri askıya alınırken, sanal müzeler vatandaşların uğrak noktası oldu. Pandemi döneminde 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan sanal müzeler arasında, Göbeklitepe, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Ören Yeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi en fazla ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, müzeler ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl müzeler ile alakalı basına 33 bin 266 haber yansıdığı tespit edildi. Sanal müzeler ile çıkan haber adedi ise 824 olurken, Göbeklitepe ve Troya Müzesinin haberlerde ön planda olduğu kaydedildi.

Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, müze ve ören yerleri ziyaretçi sayıları belli oldu. Böylelikle son açıklanan 2019 verilerine göre Türkiye'de müze ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi sayısı 35 milyon 48 bin 417 olarak belirlendi. 2019 yılındaki bu ziyaretlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 24 arttığı kaydedildi. 2020 yılında başlayan pandemi dönemi ile birlikte fiziksel ziyaretlerin yerini sanal müze ziyaretleri alırken, sanal müze atağıyla birçok ziyaretçi evlerinden müzeleri gezme fırsatı elde etti.

(İHA)