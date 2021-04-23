Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı - Son Dakika

Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı

23.04.2021 22:18

Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı Tokat'ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda yetiştirilen fideler pandemi döneminde yoğun ilgi görüyor.

Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı

TOKAT - Tokat'ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda yetiştirilen fideler pandemi döneminde yoğun ilgi görüyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde kurulan otomasyonlu sistemle çalışan serada 6 yıldır sebze fidesi üretimi yapılıyor. Seralarda üretilen sebze fideleri Pandemi dönenimde yoğun ilgi gördü. Çiftçilerin yanı sıra hobi bahçesi olan vatandaşlar da fideler maliyetine alma imkanı buluyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naif Geboloğlu, serada fide yetiştiriciliğine yönelik ARGE çalışmasının yanı sıra üreticilerin fide talepleri de karşıladıklarını söyledi. Geçen yıla göre fide taleplerinde yüzden 30'luk bir artış yaşandığını belirten Geboloğlu, yaklaşık bir milyon civarında fide yetiştirmeyi hedeflediklerin ama pandeminin de etkisi ile bu rakamı artırdıklarının altını çizerek, "Bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla bir talep oldu. Biz de ancak bu sene 1 milyon 200 bin dolayında bir tohum ekimi yaptık. Sanırım gene 1,5 milyon fideyi bulacağız. Talep çok fazla. Tokat'ın talebini bizim karşılama şansımız yok. Biz birkaç üreticimizin ve onun dışında Tokat'ta amatör çapta sebzecilik yapanların taleplerini burada karşılıyoruz. Neden biz bu fide işine girdik? Temel amacımız bir Türkiye'de fidecilik konusunda temel çalışma yoktu. Özel sektöre bilgi üretmek, tecrübeli, deneyimli elemanlar yetiştirmek ki şu anda seramızda arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. Kendilerini yetiştiriyorlar" dedi.

Maliyetine fide satıyorlar

Geboloğlu, seranın kurulması ile birlikte sebze fidesi sektörüne önemli kazanımlar sağladıklarını belirterek, "Burada bizim bu faaliyetimizin başlamasıyla beraber Tokat'a gelen fide kalitesi arttı. Fideyle beraber gelen bir takım hastalıklar var. Sürekli takip ediyoruz. Onlarda ciddi bir azalma oldu. Çünkü yönetici bizi örnek göstermeye başladı. ve dolayısıyla biz burada çalışmalarımızı bu çerçevede devam ediyor. Bir de üreticinin ettiği fideleri genellikle tohumlarını kendilerinden istiyoruz. Tohumlarını getiriyorlar. Biz onlara fideyi yetiştiriyoruz. Maliyet hesabımızı yapıp, maliyetimiz neyse, vergisi şu bu hepsini içine katarak çıkarıyoruz. O maliyetten üreticilerimize fide yapıyoruz ama bunu yaparken de fide sektöründeki rekabete de çok fazla müdahil olmak istemiyoruz. O konuda da bir hassasiyetimiz var çünkü. bu işin ticaretini yapanlar var. Tokat'ın bugün kullandığı fide, sebze fidesi 100 milyon üzerinde. Bizim 1,5 milyon fidemiz olduğunu düşünürseniz biz sadece burada bir örnek teşkil ediyoruz" diye konuştu.

Pandemi, sebze fidesine ilgiyi artırdı

Pandemi dolayısı ile insanların tarımsal faaliyetlere yöneldiğin dikkat çeken Geboloğlu, "İnsanlar kendi bağ evlerine, bahçelerine, köylerine daha çok zaman ayırıyorlar. Emekli olup büyükşehirlerde kalan insanların köylerine, bağ evlerine, yaz aylarında geldiklerini görüyoruz ve bize bir şekilde telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla ulaşıp biz bu yaz köyümüzdeyiz, bize fide verebilir misiniz? Şeklinde talepleri oluyor. Pandeminin böyle bir etkisi var. Bu tam bir geri göç anlamına mı geliyor? Bilmiyorum ama inşallah göçü de geriye çevirir. Bu da pandeminin bize bir katkısı olur. Böyle olunca da bize de gelen talepler arttı haliyle. Biz bunu etrafımızda rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı
Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı
Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı
Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye, Pandemi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı - Son Dakika


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