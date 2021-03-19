Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü - Son Dakika

Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü

19.03.2021 10:57
Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü, System.String[]

Pandemi sebebi ile evlerinde daha uzun süre kalan vatandaşların çiçeklere yönelip daha çok vakit geçirdiğini gören birçok pazarcı, bu sene eski işini bırakarak dönemlik çiçekçiliğe başladı.

Pandemi sebebi ile evlerinde daha uzun süre kalan vatandaşların çiçeklere yönelip daha çok vakit geçirdiğini gören birçok pazarcı, bu sene eski işini bırakarak dönemlik çiçekçiliğe başladı. Pazarda taleplerden fazla satıcı olması ise fiyatlarda düşüşe sebep oldu.

Semt pazarlarında bu sene çiçekçi sayısı arttı. 2020 yılın başında ülke genelinde uygulana sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşlar yeni hobi edinmek için çiçek fideler aldı. Çiçekçiliğe olan yoğun talebi gören birçok pazarcı ise bu sene eski işini bir kenara bırakarak dönemlik çiçekliğe başladı. Bu durum ise çiçekçilik sektörüne bir hareketlik getirse de fiyatların düşmesine sebep oldu.

"Eskiden 5 kişi çiçek satıyorsa şimdi 10 kişi satıyor"

Yıllardır Eskişehir'de çiçekçilik yapan Melih Özdemir konu ile ilgili konuştu. Özdemir, "Geçen sezonun başında pandemi olunca çiçek satışlarında hayli bir yükseliş olmuştu. Çünkü insanlar sürekli evde kaldığı için yeni hobi edindi. Balkonlarda olsun, pencerelerde olsun veya bahçesi olanlar çiçeklere çok iyi talep gösterdi. Biz semt pazarında çiçekçilik yapanlarda bu işten iyi kazanmıştık. Dolaysıyla hala pandeminin içinde olduğumuz için bu sene, önceden başka işlerle meşgul olan birçok arkadaşlarımız çiçekçiliğe başladı. Bu önceden de her sene bu aylarda oluyordu, ancak bu seneki artış çok fazla. Örneğin; geçmiş senelerde 5 kişi yeniden çiçekçiliğe başlıyorsa bu sene 10 kişi başladı. Dolaysıyla pazarda kişi başı alıcı sayısı düştü" şeklinde konuştu.

"Satıcı artınca fiyatlar düştü"

Çiçekçi Melih Özdemir, bu sene semt pazarında satılan çiçek fideleri hakkında da "Biz çiçek fidelerimizi Yalova'dan getiriyoruz. Genellikle diğer çiçekçiler de oradan getiriyor. Orada seralarda yetiştiriliyor. Semt pazarında sattığımız için bizim çiçek fidelerinin fiyatı zaten her zaman ucuz oluyor. Örneğin; bir çiçek dükkanında 100 liraya bulunan bir çiçek fidesi semt pazarındaki çiçekçiler 50-60 liraya satabiliyor. Ancak bu sene satıcı sayısında artış olduğu nedeniyle piyasada kalmamız için herkes fiyatlar daha düşüşten belirliyor. Semt pazarın çiçek fiyatları o kadar az ki şuan 1 buçuk liradan sattığımız çiçekler var. Uzun ömürlü çiçekler de 10-15 liraya satılıyoruz. Bize gelen çiçek fidelerinin en pahalısı 60-65 lira olabiliyor. Ama baktığımızda aynı çiçek bir çiçek dükkanında 150-200 liraya satabiliyor. Ayrıca pazardan çiçek alanlar da; eğer her şey aldıktan sonra para üstü kalıyorsa o zaman bize gelip çiçek soruyor. Dolaysıyla bu bakımdan da fiyatlar onların para üstlerine göre belirlememiz gerekiyor. Daha dönem başındayız. Günler geçtikte çiçek çeşidi artacak. Şuanda bulunan çiçekler de bollaşacak. O zaman fiyatlar daha da düşecek" dedi.

"Çiçek alan bakımını da bilecek"

Eve alınan çiçek fidesinin bakımından da söz eden Özdemir, "Her çiçeğin ayrı bakımı var. Kimi çiçek güneş seviyor, kimisi soğukta kalacak. Çiçek açması için vitaminlerimiz var. Hazır gübrelerimiz var. Onları kullanırsanız daha güzel çiçek açar. Hanım efendiler geliyor. Onların çoğu zaten çiçekleri daha önceden bilerek geliyorlar. Araştırıyorlar. Bakımlarını biliyorlar. Bilmeyen de bize soruyorlar. Biz de anlatıyoruz tabi. Ama internetten de bakıyorlar. Kendinde olan çiçeğe özel besimler alıyorlar. Yani eve fide alarak çiçek açmaları istiyorsanız, o çiçeğin bakımını bilmelisiniz" diye anlattı.

"Havanın durumuna göre talepler değişiyor"

Pazartesi pazarında bulunan diğer bir çiçekçi Hakan Abacı de, bu sene pazarda dönemlik çiçekçi sayısında artış olduğu kabul etti. Kendisinin yıllardır pazarlarda çiçekçilik yaptığı belirten Abacı, "Bu sene çiçek satıcılar arttı. Dolaysıyla talepler düştü. Ama yine de genelde Atatürk çiçeği ve balkon çiçekleri en çok satılıyor. Petunya, menekşe, de ilk sırada satılıyor. Ama çiçekçilik öyle bir sektör ki her ay farklı çiçekler talep görüyor. Havanın durumuna göre talepler değişiyor. Bu saydıklarım mart ayında en çok satılanlar. Nisan ayında belki başka bir çiçek çok satılacak" dedi. - ESKİŞEHİR

Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü
Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü
Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü
Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü
Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü
Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü
Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü
Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü

Sokağa Çıkma Yasağı, Eskişehir, Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemide semt pazarındaki çiçekçilerin sayısı arttı, fiyatlar ise düştü - Son Dakika Ekonomi


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