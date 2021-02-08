"Pandemide sigara tüketimi nüksetti"

9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Pandemi sürecinde sigara kullanımının azalmasını beklediklerini, ancak Kovid-19 ile ilgili her türlü olumsuz etkisine rağmen satış ve tüketimi arttı" ifadelerini kullandı.

"SİGARA İÇENİN KOVİD-19 OLMA RİSKİ 14 KAT FAZLA"

Pandemi döneminde ABD'de sigara satışlarının yüzde 0,4 oranında arttığını söyleyen Doç. Dr. Aydın, "Ülkemizde de maalesef sigara tüketimi nüksetmiş durumda. Özellikle de Z kuşağında kullanım yaygın halde. Anne ve babalara bu anlamda büyük görev düşüyor. Bunun gerekçesi olarak da pandemi ve karantina nedeniyle gelecek kaygısı, artan stres ve kaygı gösteriliyor. Bundan başka karantina tedbirleri nedeniyle evde kalan insanların, işyerlerine oranla daha kolay sigara içebildiği için günlük tüketim miktarını artırdığı ifade ediliyor. Oysa sigara kullananlar, kullanmayanlara göre, Kovid-19'a yakalanma olasılığı açısından 14 kat tehlike altında. Çünkü sigara kullanan insanlar, diğer insanlara göre yüzlerine ve ağızlarına elleriyle daha fazla dokunuyor. Bu da daha kolay enfekte olmaları anlamına geliyor" diye konuştu.

"KOVİD -19'DAN ÖLENLERİN YÜZDE 85'İ SİGARA İÇİYOR"

Sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle günde 332 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda yoğun bakımlarda Kovid-19'dan yatanların yüzde 30'unun, ölenlerin ise yüzde 85'inin sigara içtiği tespit edilmiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, elektronik sigara kapsüllerinin tatlandırılmasında kullanılan 40 kimyasalın akciğer dokusu üzerindeki zararlı etkilerini açıkladı. Elektronik sigaranın genellikle amfizem, reflü hastalığı, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve uyku apnesinin habercisi olan horlama ile ilişkili olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melahat Dönmez ise "Kanser, kalp, damar hastalıkları, idrar kaçırmalar, gebelikte erken doğum, anne karnında bebek ölümleri, düşükler, yüksek tansiyon, düşük doğum ağırlıklı bebek, ani bebek ölümleri gibi sağlık sorunlarının birincil failinin sigara olduğunu söyledi."