"Pandemide sigara tüketimi nüksetti" - Son Dakika

"Pandemide sigara tüketimi nüksetti"

08.02.2021 21:37

9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr.

9 Şubat Dünya Sigarayı Boykot Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Pandemi sürecinde sigara kullanımının azalmasını beklediklerini, ancak Kovid-19 ile ilgili her türlü olumsuz etkisine rağmen satış ve tüketimi arttı" ifadelerini kullandı.

"SİGARA İÇENİN KOVİD-19 OLMA RİSKİ 14 KAT FAZLA"

Pandemi döneminde ABD'de sigara satışlarının yüzde 0,4 oranında arttığını söyleyen Doç. Dr. Aydın, "Ülkemizde de maalesef sigara tüketimi nüksetmiş durumda. Özellikle de Z kuşağında kullanım yaygın halde. Anne ve babalara bu anlamda büyük görev düşüyor. Bunun gerekçesi olarak da pandemi ve karantina nedeniyle gelecek kaygısı, artan stres ve kaygı gösteriliyor. Bundan başka karantina tedbirleri nedeniyle evde kalan insanların, işyerlerine oranla daha kolay sigara içebildiği için günlük tüketim miktarını artırdığı ifade ediliyor. Oysa sigara kullananlar, kullanmayanlara göre, Kovid-19'a yakalanma olasılığı açısından 14 kat tehlike altında. Çünkü sigara kullanan insanlar, diğer insanlara göre yüzlerine ve ağızlarına elleriyle daha fazla dokunuyor. Bu da daha kolay enfekte olmaları anlamına geliyor" diye konuştu.

"KOVİD -19'DAN ÖLENLERİN YÜZDE 85'İ SİGARA İÇİYOR"

Sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle günde 332 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda yoğun bakımlarda Kovid-19'dan yatanların yüzde 30'unun, ölenlerin ise yüzde 85'inin sigara içtiği tespit edilmiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar, elektronik sigara kapsüllerinin tatlandırılmasında kullanılan 40 kimyasalın akciğer dokusu üzerindeki zararlı etkilerini açıkladı. Elektronik sigaranın genellikle amfizem, reflü hastalığı, kalp hastalığı, akciğer kanseri ve uyku apnesinin habercisi olan horlama ile ilişkili olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melahat Dönmez ise "Kanser, kalp, damar hastalıkları, idrar kaçırmalar, gebelikte erken doğum, anne karnında bebek ölümleri, düşükler, yüksek tansiyon, düşük doğum ağırlıklı bebek, ani bebek ölümleri gibi sağlık sorunlarının birincil failinin sigara olduğunu söyledi."

Pandemide sigara tüketimi nüksetti

Türkiye, Sigara, Aydın, Savaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Pandemide sigara tüketimi nüksetti' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'den VAR ile ilgili zehir zemberek açıklama: Manipülasyonlar meşrulaştırılıyor Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Uraz Kaygılaroğlu, iddialı yapımdan başrol teklifi aldı
CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt         
21:42
Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı         
21:31
Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek         
19:35
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı         
19:07
Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi         
17:31
Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat         
16:29
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi         
13:13
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı         
08:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 21:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Pandemide sigara tüketimi nüksetti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei