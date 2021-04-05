Son dakika haberi! Pandemide sigorta farkındalığı arttı - Son Dakika

Son dakika haberi! Pandemide sigorta farkındalığı arttı

05.04.2021 10:23

Son dakika habere göre - Pandemide sigorta farkındalığı arttı Koronavirüs pandemisiyle birlikte sigorta şirketlerinin daha kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu süreçte sigorta farkındalığında artış yaşandığını kaydetti.

- Pandemide sigorta farkındalığı arttı

İSTANBUL - Koronavirüs pandemisiyle birlikte sigorta şirketlerinin daha kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, bu süreçte sigorta farkındalığında artış yaşandığını kaydetti. Konut sahibi olmak isteyenlere mağduriyet yaşamamaları için uyarılarda da bulunan Yaşar, "Müteahhitten ilk önce bina tamamlama sigortası istenmeli. Bu sigortayla ev sahibi olmak çok daha kolay" dedi.

Covid-19 salgınıyla birlikte son bir yılda meydana gelen deprem, toz fırtınası, sel ve tsunami gibi doğal afetler bireyin güvende hissetme ihtiyacını giderek daha da arttırdı. Bireylerin sağlık, konut ve taşıt gibi alanlarda yeniden güven tazelemek için özel sigorta şirketlerine yöneldiklerini ifade eden Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, pandemiyle birlikte sigorta farkındalığında yükseliş olduğunu kaydetti. Ev sahibi olmak isteyenleri destekleyecek finansal sigorta alanında çalışmalar yaptıklarını da aktaran Yaşar, bina tamamlama sigortasıyla birlikte kolayca ev sahibi olunabileceğini belirterek, "Her bir vatandaş sigortasını yaptırmaya devam etsin, olmayanlar da sigortalarını yaptırsın. Çünkü sürdürülebilirliği sağlayan tek şey sigortadır" dedi.

Bina tamamlama sigortasından bahseden Yaşar, "Ülkemizin son derece ihtiyacı olan bir sigortadır. Bu sigorta ile ilgili 2015 yılından itibaren bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi. Önce Ticaret Bakanlığı kendi kanununda bina tamamlama sigortasına yer verdi. Ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bu düzenlemeyi gerçekleştirdi ve bina tamamlamanın genel şartlarını yayınladı. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı afet altındaki yapılarla ilgili kanunda bina tamamlama sigortasına yer verdi. Bugün artık Türkiye'de bina tamamlama sigortası uygulanıyor" dedi.

"Bina tamamlama sigortası ile tüm süreci sigorta şirketi takip eder"

Türkiye'de konutun önemli bir alan olduğunu ifade eden Yaşar, " Herkesin hayali kendi evinin sahibi olabilmektir. Bunun için de uzun yıllar biriktirilen birikimlerle ev almak isteniyor. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm vesilesiyle evler kentsel dönüşüme veriliyor. Bu noktada bir müteahhit seçilip, o müteahhitin doğru finansalla, doğru projeyi yönetmesi ve zamanında evi teslim etmesi bekleniyor. Bu bireyler için çok zorlu bir süreç. Bir firma ve müteahhit seçmek, finansalları kontrol etmek, bilançodan ve doğru projenin seçildiğini anlamak çok zor. Dolayısıyla bu süreçle hiç uğraşmayıp, müteahhitten bina tamamlama sigortası istenmeli. Böylece müteahhit binayı tamamlayıp teslim eder. Bu durum gerçekleşmezse sigorta şirketi evi bitirip sahibine teslim eder. Eğer ev müteahhit tarafından tamamlanmazsa ve sigorta şirketine devredilmezse ödenen para faiziyle birlikte sigorta şirketi tarafından geri ödenir. Bir vatandaş bina tamamlama sigortası aldığında geri kalan bütün problemlerin giderilmesini, finansalların incelenmesini sigorta şirketine bırakabilir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de en çok trafik sigortası yapılıyor"

Türkiye'de en çok tercih edilen sigortaları sıralayan Yaşar, "Yapılan özel sigortaların başında trafik ve kasko sigortalarından oluşan oto sigortaları geliyor. Özellikle pandeminin meydana getirdiği farkındalıkla birlikte sağlık sigortalarında da ciddi bir büyüme var. Ocak ayında sağlık sigortaları en çok prim üreten sigorta türüydü. Şubat ayında ise trafik sigortaları tekrar liderliği ele geçirdi. Şu anda trafik sigortası yüzde 30 oranında paya sahip. Kaskoyu da dahil ettiğimiz zaman bu oran yüzde 40-45 civarına çıkıyor. Yangın sigortaları ise yüzde 15 ile bu payda yüzde 20'lik sağlık sigortalarından sonra üçüncü sıradadır" diye konuştu.

"Finansal sigorta alanında büyümeye devam edeceğiz"

Farklı branşlara yatırım yaptıklarını belirten Yaşar, "Son yıllarda trafik sigortalarında sigorta adeti ve prim açısından sektör birincisiyiz. Bununla birlikte finansal sigorta olarak özellikle kefalet sigortaları, bina tamamlama sigortası gibi bir takım alanlarda da yeni segmentlerin büyümesine destek verdik. Şirket olarak bu tür alanları büyütmeye çalışıyoruz. Finansal sigorta alanında büyümeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Pandemi sürecinde sanatseverleri tiyatroyla buluşturduklarını da belirten Yaşar, "Pandemi sürecinde tiyatro sanatçılarımız da evdeler ve 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı sebebiyle tiyatrolar çok da faaliyet gösteremiyor. Biz de şirket olarak hem sanata ve sanatçıya destek olmak ve hem de evde bulunan bireyleri tiyatro ile buluşturmak istedik. Şirketimizin mevcut konut sigortalarını alan ve bundan sonrada alacak olan bireylere ücretsiz olarak konutta tiyatro keyfi sunmaya başladık. Dolayısıyla 'tiyatronet' üzerinden iki tane oyunu, üç tane de masalı ücretsiz olarak hediye ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Son dakika haberi! Pandemide sigorta farkındalığı arttı
Son dakika haberi! Pandemide sigorta farkındalığı arttı
Son dakika haberi! Pandemide sigorta farkındalığı arttı
Son dakika haberi! Pandemide sigorta farkındalığı arttı

Ahmet Yaşar, Koronavirüs, Türkiye, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Pandemide sigorta farkındalığı arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor "Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,17'den işlem görüyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Suzuki Japonya'daki üç fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Ünlü sunucu Buket Aydın, peş peşe göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip ölmesini beklemişler Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip ölmesini beklemişler
104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi 104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi         
11:21
Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek         
11:19
Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında         
11:05
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek         
10:53
Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu         
10:46
Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir         
10:35
Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor         
09:37
Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş         
09:01
Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu Amiraller bildiriyi nasıl hazırladı, neden gece yarısı yayınladı? Merak edilen sorular yanıt buldu         
08:39
Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın Mutant virüsün bir dakikada bulaşabildiğini belirten uzmanlar uyarıyor: Kalabalık ortamlarda çift maske takın         
08:08
Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu Baskında yakalanan kadın ikinci kattan atladı, eşinin feryatları geceye damga vurdu         
07:39
Son Dakika! Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atan 10 amiral gözaltında Son Dakika! Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atan 10 amiral gözaltında         
07:30
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 11:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Pandemide sigorta farkındalığı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei