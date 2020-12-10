Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor - Son Dakika

Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor

10.12.2020 09:14
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor, System.String[]

Erzurum'da kahvehane sahibi vatandaş sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor.

Erzurum'da kahvehane sahibi vatandaş sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor. Kahvehanelerin kapalı olmasından dolayı müşteriler bu hizmete yoğun ilgi gösteriyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan yeni tedbirlerde kahvehanelerin faaliyetlerine ara verildi. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde pandemiyi fırsata çeviren 52 yaşındaki çaycı Selami Kılıç da, sokağa dev bir semaver kurdu. Kahvehanelerin kapalı olmasından dolayı çay içmek isteyenleri mağdur etmemek isteyen Kılıç, müşterilere paket bardak çay servisi yapmaya başladı. Kahvehanede oturamayan vatandaşlar ise paket bardak çaylarını alarak keyfini çıkarırken, dev semaverden çay servisi yapan Kılıç, tedbirlere uyarak yevmiyesini kurtarmayı hedefliyor.

Pandemide böyle bir şey yapmanın aklına geldiğini söyleyen Kılıç, "Pandemiden dolayı kahveler kapanınca bizde böyle bir yöntem bulduk. Vatandaşa hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, "Oturma yok, ayakta çay veriyorlar güzel bir durum. Kahveler kapalı biz de dışarıda çay içmeye çalışıyoruz" dediler.

(Özge Bozo - Şahap Gürler/İHA)

Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor

Selami Kılıç, Koronavirüs, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor - Son Dakika


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