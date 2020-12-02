- Pandemide talebi azalan simit sokakta da pastane de aynı fiyatla satılıyor

Talep azalsa da fiyat düşmedi

İSTANBUL - Ocak ayında fiyatı 2 lira olarak belirlenen simit, azalan talebe karşı fiyat düşürmeden hem sokakta hem de pastanede 2 liradan satılıyor.

Özellikle sabahları daha çok tüketilen simitlerin hem sokakta hem de pastanede fiyatların 2 lira olduğu görülüyor. Vatandaşın simitleri çok fazla sevdiğini söyleyen esnaflar, vatandaşın 2 liraya aldıkları simidin fiyatlarını normal karşıladıklarını belirtiyorlar.

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez yiyeceği simit, vatandaş tarafından oldukça seviliyor. Günün her öğünün de vatandaşların tükettiği simit fiyatları ortalama 2 lira. Bakırköy'de seyyar simitçi ile Esenler'de pastane işleten esnaflar, 2 liradan simidini satıyor. Vatandaşın simitleri çok fazla sevdiğini söyleyen esnaflar, vatandaşın 2 liraya aldıkları simidin fiyatlarını normal karşıladıklarını belirtiyorlar.

"Vatandaş simidi seviyor"

Bakırköy'de bulunan simitçi Serdar Menevşe, simit fiyatlarının 2 lira olduğunu söyleyerek, "Vatandaş simidi çok seviyor, fiyatlardan da memnunlar. Pandemiden sonra talep biraz düştü. Okulların kapanmasıyla da biraz talep de azalma gördük. Geçen sene simit 1,5 liraydı" dedi.

Simit fiyatları hakkında bilgi veren esnaf Murat Selçuk, "Simit fiyatları 2 TL'den başlıyor semtlere göre değişiyor. Biz 2 TL'den satıyoruz. Esenler'de alım gücü düşük olduğu için 2 TL ideal bir fiyat. Bizim fiyatlarımız susam ve un fiyatlarına göre normal düzeyde gelen müşteride zaten bunu biliyor. Günlük 250-300 adet simit satıyoruz bazen elimizde kaldığı da oluyor. Simit, alım gücü yüksek olan semtlerde daha yüksek fiyattan da satılıyor" şeklinde konuştu.

(MFA-ACÖ-E)