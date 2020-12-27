Pandemide talebi gördü, taze sarımsağı serada yetiştirdi - Son Dakika

KORONAVİRÜS sürecinde meyve ve sebzeleri daha çok tüketmeye yönelenlerin, bağışıklık sistemini desteklediği bilinen sarımsağa da talebi arttı. Alanya'da 15 yıldır çiftçilik yapan Ali Bilgi de hasadı 100 günü bulan taze sarımsağı serada yetiştirdi ve süreyi 70 güne indirdi.

Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, bağışıklık sistemini güçlendirmek için meyvelere, sebzelere ve bitkilere yöneldi. Birçok meyve ve sebzenin, baharatın, bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenirken, uzmanlar, özellikle sarımsağın etkili olduğunu dile getirdi. Bu açıklamaların ardından sarımsak, yoğun talep gördü. Alanya'da 15 yıldır üreticilik yapan ve birçok tropik meyve ve sebzeyi kurduğu 2 bin metrekarelik serasında yetiştiren Ali Bilgi, sarımsağa talebin artması üzerine serasında yetiştirmeye karar verdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında hasadı yapılan taze sarımsak, Alanya'da aralık ayında da serada üretilmeye başlandı.

SARIMSAK İLK KEZ SERAYA GİRDİÖnceleri özellikle domatesin birçok çeşidini yetiştiren daha sonra farklı çeşitlere yönelen üretici Ali Bilgi, ilk kez 70 gün önce aldığı taze sarımsakları seraya ektiğini anlattı. Bugünlerde ise sarımsakların ilk hasadını yaptığını belirten Bilgi, "Biz daha önceden domates, salatalık, patlıcan gibi üretimler yaparken, maliyetler yükseldiği için alternatif ürün arayışına girdik. Bu arada taze sarımsak ve soğan denemelerimiz oldu. Yaklaşık 70 gün öncesi Kahramanmaraş ve Kastamonu 'dan getirttiğimiz sarımsaklarımızı seraya, kapalı alana ektik. Şu anda hasada başladık. Malum Covid-19 sebebiyle de pazarlarda yoğun bir ilgi görüyor. Hem toptan hem perakende sarımsak üretimi ve satışlarımız başladı. Allah'a çok şükür taze sarımsak ve soğan üretimimizden memnunuz. Alanya'nın Toslak Mahallesi'nde kapalı alanda, 2 bin metrekarede taze sarımsak ve soğan üretimi çalışmalarımız devam ediyor" dedi.'YERLEŞİK YABANCILAR VE TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR'Serada yetişen taze sarımsakların diğerlerinden daha hızlı hasat edilebildiğini aktaran Ali Bilgi, "Kapalı alanın şöyle bir özelliği var; yağmur, dolu, fırtına gibi afetlerden koruyor. Yeşil ve beyaz kısımları oldukça güzel. Kapalı alanda sıcağı daha fazla almasından dolayı 100 günde yetişecek olan sarımsak 70 günde hasada geliyor. Hazirana kadar da üretimlerimiz devam ediyor. Özellikle pazarlarda yerleşik yabancılar ve turistler oldukça ilgi gösteriyor. 8-10 adet sarımsak 5 TL'ye alıcı buluyor. Yiyenler de biz üreticiler olarak da memnunuz" diye konuştu.

Taze sarımsağın atardamar kireçlenmesinden kandaki kolesterol düzeyini düşürmesine, yüksek tansiyondan bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürmesine kadar birçok faydası olduğunu biliniyor. Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli birçok organı güçlendiren taze sarımsağın faydalarına uzmanlar vurgu yapıyor.