Pandemide tekstil sektörünün yıldızı e-ticaret oldu - Son Dakika

Pandemide tekstil sektörünün yıldızı e-ticaret oldu

02.04.2021 13:14
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Covid-19 salgınından önemli düzeyde etkilenen tekstil sektörü hem üretim hem de perakende açısından sekteye uğrasa da e-ticaret ile yaralarını sarıyor.

Covid-19 salgınından önemli düzeyde etkilenen tekstil sektörü hem üretim hem de perakende açısından sekteye uğrasa da e-ticaret ile yaralarını sarıyor.

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi süreci dünyada önemli değişikliklere sebep oldu. Pandemi, iş hayatında ise bazı sektörlere büyük zarar verirken, bazılarına da adeta sınıf atlattı. Bunların başında da e-ticaret sektörü geliyor.

Pandemi öncesi AVM'lerde yer bulmak zordu, caddelerde boş mağaza bulmak için uzun uğraşlar vermek gerekiyordu. Ancak ülkemize 2020 yılının mart ayında görülen ilk korona virüs vakasının ardından durumlar tersine döndü. Kısıtlamalar sebebiyle satışları düşen birçok işletme e-ticarete her zamankinden daha fazla önem vermeye başladı. Şirketler, bu süreçte kendi online sitelerine yatırım yapmanın yanı sıra pazar yerlerinde de etkin olmak için çaba gösterdi. Bu arada e-ticaret, hayatını eve taşımak zorunda kalan tüketiciye ihtiyaçların giderilmesi konusunda adeta can simidi oldu.

"PANDEMİ E-TİCARET CİROLARIMIZI ARTTIRDI"

Tekstil sektöründe pandemiyle geçen 1 yılı değerlendiren Tommy Life Genel Müdürü Adem Erdal şunları söyledi: "Korona virüs ülkeye girdiğinde herkes gibi bizde ne yapacağımızı açıkçası pek bilmiyorduk. Süreç herkes gibi bize de bekle-gör taktiğini uygulamayı zorunlu kıldı. Biz Tommy Life olarak 100 ülkeye toptan ürün ihraç eden bir firmayız ve o dönem e-ticaret departmanımız şirketimizin küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Pandemiden birkaç ay sonra e-ticaret cirolarımızda ciddi bir artış yaşandı."

"REKORLAR KIRDIĞIMIZ BİR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Salgın başladıktan birkaç ay sonra süreci daha rahat yönetebildiklerini ifade eden Adem Erdal, "Rekorlar kırdığımız bir dönemi geride bıraktık. Bu süreçte e-ticaret departmanımızda ciro hedeflerimizi yükselttik. Spor ve rahat giyim odaklı bir ürün gamımız olduğundan ve insanlar bu ürünlere rağbet gösterdiğinden yükselişimiz hızlandı. Artan satışlar bize 'yatırım yapın' sinyali verdi. Depomuzu 8 kat büyük bir alana taşıdık, lojistik yatırımlarımızı arttırdık. Tüm bu büyük yükseliş pandemi sürecinde gerçekleşti" diye konuştu.

"REKABET KALİTEYİ ARTTIRIYOR"

Tekstil odaklı e-ticaretin giderek yarışmacı bir sektör haline geldiğini dile getiren Erdal, "Sürekli pazar araştırması yapıyoruz ve pandeminin başlangıcından bu yana Türkiye'de kurulan e-ticaret sitesi sayısının 40 binlere ulaştığını görüyoruz. Artan rekabet sektörün kalitesinin artmasına sebep oluyor. Bu süreçte bizim gibi e-ticaret yapan firmalarla bir araya gelip sektörü nasıl daha iyi noktalara götürürüz diye fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Tekstil sektörünü şu anda büyük oranda e-ticaret ayakta tutuyor ve bunun farkında olan bir firma olarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.

(İHA)

Pandemide tekstil sektörünün yıldızı e-ticaret oldu
Pandemide tekstil sektörünün yıldızı e-ticaret oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide tekstil sektörünün yıldızı e-ticaret oldu - Son Dakika


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