Pandemide toplu taşıma kullanmak istemeyenler ikinci el araçlara yöneldi - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüs sürecinde toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin yüksek olduğunu düşünen İzmirliler, araç sahibi olabilmek için galerilere ve ikinci el araç pazarlarına yöneldi. İkinci el otomobil satışı yapan firma sahibi Türkay Dörterler, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim, özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladı. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen kesim için çok ideal bir seviyeye geldi" dedi.

Koronavirüs sürecinde, vatandaşların birçoğu toplu taşıma araçlarında bulaşı riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek, araç sahibi olmaya karar verdi. Birçok vatandaş, ikinci el araçlara rağbet gösterirken, ikinci el araç satışı yapılan firmanın sahibi Dörterler de genelde 100 bin TL'ye kadar olan araçlara ilgi gösterildiğini belirterek, "Toplu taşımayı kullanmak istemeyen kesim özellikle 100 bin TL altı araçlara ilgi göstermeye başladı. Eskiden 50 bin TL bandında bir araç alıp, kullanılabilirdi. Şimdi neredeyse 50 bin TL civarında bir araç yok. 100 bin TL civarındaki araçlar, toplu taşımayla gitmek istemeyen kesim için çok ideal bir seviyeye geldi" dedi.