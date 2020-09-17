Pandemide Türk kolonyasına yoğun talep - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgının yaz aylarının ardından dünyada yeniden artış göstermesi üzerine el temizliğinin en önemli ürünlerinden kolonyaya rağbet arttı. Edirne'de kurulu bulunan kolonya firması iç piyasanın yanı sıra ABD'den, Avustralya'ya, Avrupa ülkelerinden Malezya'ya kadar gelen kolonya talepleri karşılamak için üretimini 24 saate çıkardı. Firmanın ihracat sorumlusu Burak Susesi, "Türklerin, oradaki kullanımını artırmasından dolayı yabancılar da onlardan etkilenerek kolonya tüketmeye başladı. Orada lokal yaşayan insanlara da bu ürünü sunuyoruz ve alıyorlar. Sebebi de söylediğim gibi dezenfektandan farklı bir ürün olduğu için ilgisini çekiyor insanların. Bu sebepten dolayı satışlarımız 1 ise 3 oldu" dedi.

Uzmanların, pandeminin yaz aylarının ardından dünyada yeniden artış göstermesi üzerine virüse karşı korunmak için maske ve sosyal mesafe kuralları yanısıra hijyen için de dezenfektan ile kolonya kullanımını tavsiye etmesi özellikle kolonyaya olan ilgiyi yeniden artırdı. Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya firmalarından Pereja da, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan tesislerde, dünya ve Türkiye'den gelen talepleri karşılamak için eylül ayı başından itibaren aralıksız 24 saat çalışma düzenine geçti.