Pandemide Türkiye, sınai mülkiyete ivme yakaladı - Son Dakika

Pandemide Türkiye, sınai mülkiyete ivme yakaladı

28.01.2021 13:12
Pandemide Türkiye, sınai mülkiyete ivme yakaladı, System.String[]

Sınai mülkiyet hakları konusunda Türkiye istikrarlı bir ivme yakaladı.

Sınai mülkiyet hakları konusunda Türkiye istikrarlı bir ivme yakaladı. Bu kapsamda 2020 yılında 8 bin 200 yerli patent ve 3 bin 577 yerli faydalı model, 41 bin 921 yerli tasarım, 155 bin 913'ü yerli olmak üzere toplam 170 bin 590 marka başvurusu yapıldı. İller özelinde ise en fazla başvuru İstanbul'dan geldi.

Pandemi döneminde reel sektördeki çarkların dönmeye devam etmesi sınai mülkiyet haklarına da yansımış durumda. Bu kapsamda patent, marka, faydalı modelde başvuruların arttığına dikkat çeken Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, iller özelinde ise 35 kentin 2020 yılı genelinde patent sayılarını artırdığını dile getirdi. Yakalanan artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbulut, "2020'de yerli başvuru sayılarında bir önceki seneye göre patentte yüzde 1, faydalı modelde yüzde 23, markada yüzde 31 ve tasarımda yüzde 7'lik artışlar gerçekleşti. Tescil sayılarında da artış oldu, patentte 2 bin 214, faydalı modelde 1145, markada 85 bin 729, tasarımda ise 38 bin 198 tescil gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İVMENİN YUKARI YÖNLÜ OLMASI BEKLENİYOR

2020'de marka, patent, faydalı model ve tasarım alanında en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığının altını çizen Akbulut, "İstanbul'da 71 bin 455 marka başvurusu yapılırken, patentte 3 bin 413, tasarımda 18 bin 274, faydalı modelde ise 1267 işlem yapılmış" dedi. Ankara'nın da patent sayılarını artırdığına dikkat çeken Akbulut, "Bu kentimiz ise 12 bin 391 marka, 1057 patent, 368 faydalı model 2 bin 579 tasarım başvurusu yaparak artış gerçekleştiren illerimiz arasında yer aldı" dedi. Yakalanan artışların reel sektör ve katma değerli üretimler için önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Akbulut, 2021'de de ivmenin yukarı yönlü olacağını bildirdi.

MOBİLYA'NIN KALBİ KAYSERİ ATAK YAPTI

İç Anadolu bölgesindeki en çarpıcı artışların yaşandığı kentler arasında yer alan Kayseri'nin mobilya endüstrisi başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar yaptığını ve bu durumun patent sayılarına da yansıdığına işaret eden Akbulut, "2019 yılında kentte 139 olan patent başvuru sayısı 2020'de 220'ye çıkmış durumda. Kentte başta mobilya sektörü olmak üzere birçok alandaki gelişmelerin sınai mülkiyet haklarına da olumlu yönde yansıdığı görülüyor" dedi. Ayrıca patent başvurularında Manisa'nın son 12 yılda önemli bir sıçrama yaptığını dile getiren Akbulut, "Veriler ele alındığını da sanayinin Manisa'ya doğru kayma eğiliminde olduğunu söylemek yanlış olmaz. 2008'de kentte 60 olan patent başvuru sayısı, 1200'e kadar çıktı. 2019'da 206 olan patent başvuru sayısı 2020'de 301'e çıktı" bilgisini verdi.

"BÜTÜN İLLERİMİZ KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİNİ KORUMALI"

Diğer taraftan 2020 yılı Türkiye patent haritasında sadece Ardahan'ın patent başvurusunun bulunmadığını anlatan Akbulut, "2019 yılında iki kentimizin Ağrı ve Ardahan illerimizin patenti bulunmuyordu. 2020 yılında ise Ağrı iki patent alarak bu alanda kayda değer bir hamle yaptı. Ancak Ardahan'da herhangi bir patent başvurusu olmadı. 2021 yılında Türkiye patent haritasında bütün illerimizin patent başvurusu yapması ülkemiz için önemli. Bu bağlamda bütün illerimiz katma değerli üretimlerini koruma altına alarak değer yaratmaya odaklanmalı" değerlendirmesinde bulundu.

-İHA-

İstanbul, Ardahan, Türkiye, Patent, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide Türkiye, sınai mülkiyete ivme yakaladı - Son Dakika


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