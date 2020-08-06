Pandemide Türkiye'ye tam not veren turistlerden 'gelin' çağrısı - Son Dakika

Pandemide Türkiye'ye tam not veren turistlerden 'gelin' çağrısı

ANTALYA'nın Alanya ilçesine İngiltere'den tatile gelen turistler, Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki çalışmalarının başarılı olduğunu belirterek, "Türkiye yüzde 1 milyon güvenli. Türkiye'ye gelin" çağrısı yaptı.

Pandemide Türkiye'ye tam not veren turistlerden 'gelin' çağrısı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesine İngiltere'den tatile gelen turistler, Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki çalışmalarının başarılı olduğunu belirterek, "Türkiye yüzde 1 milyon güvenli. Türkiye'ye gelin" çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte Türkiye diğer ülkelere sınırlarını yavaş yavaş açmaya başladı. Sınırların açılmasının ardından çok sayıda turist Antalya'ya ve Alanya'ya da geldi.

Antalya'ya bu yıl İngiltere'den ilk uçakla tatile gelen turistler, Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyledi. İngiltere ile uçuşların açılmasının ardından ilk uçakla Antalya'ya inen İngiliz Helen Barnabas (50), arkadaşının paylaşımından Türkiye'nin güvenli olduğunu görerek, bir anda otelini ayarlayıp, geldiğini anlattı. Barnabas, "Bu tatili son dakika olarak aldık. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz, bir arkadaşımızın Manchester Havalimanı'nda seyahatin çok güvenli olduğuyla ilgili paylaşımını izledik. Bundan etkilenerek, tatilimizi aldık. Bütün uçuş boyunca maskelerimizi taktık, Türkiye'ye geldik. Her yerde maske takmıyoruz burada. Her şey çok temiz. Her türlü önlemler alınmış. Buraya gelmiş olmaktan ve tatilimizi burada geçiriyor olmaktan son derece mutluyuz" dedi.'TÜRKİYE YÜZDE 1 MİLYON GÜVENLİ'Barnabas, Türkiye'nin çok güvenli olduğunu ve herkesin rahatlıkla gelebileceğini söylerken, "Kesinlikle yüzde 1 milyon Türkiye'nin güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Bizim buradaki yerel rehberimiz, halk otobüslerinin kalabalık olabileceği konusunda bize tavsiyelerde bulundu. Biz de bir taksiye atlayarak, şehir merkezine gittik. Orada da her şeyin son derece güvende, temiz olduğunu gördük. Kesinlikle tatil için Türkiye'yi tavsiye ediyoruz" diye konuştu.KANSER TEDAVİSİNİ BİTİRİP ALANYA'YA TATİLE GELDİGöğüs kanseri atlattığını söyleyen Barnabas, yüksek risk grubundaki insanlardan olmasına rağmen tatile geldiğini belirterek, şöyle konuştu:  "Göğüs kanseri tedavisini henüz bitirdim. Ameliyat geçirdim ve seyahat açısından çok yüksek risk grubundayım. Fakat bu riske rağmen tatile çok ihtiyacım vardı ve bu riski göze alarak tatile geldim. Hastalığımla ilgili burada kesinlikle bir risk görmüyorum. Çok düşük bir sigortayla ek olarak 25 pound gibi bir ücret ödeyerek bütün riski de kabul etmiş oldum."'TÜRKİYE'YE DAHA ÖNCE GELDİK'Koronavirüs salgını sonrası İngiltere'den Antalya'ya gelen ilk uçakla gelen kafilede yer alan Mohamed Ali Fedhıla (37) ve Youcef Ghoumrassı (38) da aileleriyle Alanya'da tatil yapmayı tercih eden turistlerden. Mohamed Ali Fedhıla, Alanya'nın her kesime hitap edebildiğini, bu nedenle burayı tercih ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye'ye daha önce geldik. Side Antalya gibi farklı yerlere de geldik. Biz tekrar Alanya'yı tercih ettik. Çünkü Alanya hem ailelere hem gençlere yani çok fazla kesime aynı anda hitap edebiliyor. Bazı yerler sadece gece hayatıyla öne çıkar, bazı yerler daha çok aile konseptiyle ama Alanya'da biz hepsini bulabiliyoruz. O yüzden Alanya tekrar bizim tercihimiz oldu."'PANDEMİDE KURALLARA UYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'Tur operatör firmasında çalışan Fedhıla, birçok ülkenin pandemi sürecinde kurallar, yasaklar getirdiğini ancak Türkiye dışında hiçbirinin bu kurallara harfiyen uymadığını söyledi. Bu nedenle de bazı ülkelerde yeniden karantina uygulamasına gidildiğini, oralara yapılan rezervasyonların iptal edilerek, Türkiye'nin tercih edildiğini vurgulayan Fedhıla, "Ben de bir tur operatöründe çalışıyorum ve bu işin içindeyim. Şu anda İspanya, Portekiz gibi ülkelere de satışlar yapılıyordu. Onlar da sertifikalar, kriterler getirdiler fakat bunları yürütmüyorlar. Ancak Türkiye'ye geldik, yerinde gördük ki burada kurallar var ve o kurallar çok sert bir şekilde uygulanıyor. Burada hiçbir şeyden rahatsız olmadık. Herkes siperliklerini kullanıyor, personele bakıyoruz maskeleri, siperlikleri var. Mesela burada masaya yapılan serviste, içeceklere kadar hepsi koruma içerisinde geliyor. Böylece personelin herhangi bir şeyi hava kabarcığı yoluyla bulaştırmasının önüne geçiliyor. Türkiye'nin bunu çok iyi başardığını düşünüyorum. Bu sayede de Türkiye ilerliyor. İspanya'da karantina yeniden geri geldi ve oraya satışlar durdu. Ama Türkiye'ye satışlar devam ediyor. Kendi çalıştığım acentede Portekiz ile İspanya'ya yapılan rezervasyonlar iptal edildi ve Türkiye'ye doğru dönmeye başladı. Çünkü Türkiye gerçekten getirdiği kuralları şu anda tamamen uygulayan, arkasında duran tek ülke. Biz de İngiltere'de tatil satan bir acente olarak bakış açımız bu şekilde" dedi.'TÜRKİYE'YE GELEREK EN DOĞRU KARARI VERDİK'

Ailesiyle birlikte İngiltere'den tatile gelen Youcef Ghoumrassı da Türkiye'ye gelerek en doğru kararı verdiklerini, standartları yüksek, kurallara uyulan bir ülke olduğunu söyledi. Ghoumrassı, "Türkiye'ye defalarca geldik. Türkiye'yi çok iyi biliyoruz. Şu ana kadar bizim Türkiye'yi tercih etme sebebimiz daha çok buranın insanları, misafirperverliği. Türk insanlarını çok seviyoruz fakat bu seyahatimizde bir şey daha kararımızda etkili oldu o da hijyen, temizlik standartları ve gerçekten yerinde de gördük ki bu standartlar en üst dereceye konmuş. Her türlü hizmet en hijyenik koşullarda sağlanıyor. Türkiye bunu en iyi şekilde yerine getiriyor. Rakipleri için de (Portekiz ve İspanya'ya göre) çok zor hale gelmiş bir durum. Türkiye'ye gelmekle kararımızın doğru olduğunu görüyoruz. Doğru yerde tatil yaptığımızı düşünüyoruz. Burada tatil yapmaktan son derece mutluyuz. Sadece otelde değil, şehirde de önlemler alınmış. Yani şehre çıkabilmekten de mutluyuz. Orada da her yerin güvende ve temiz olduğunu hissediyoruz. Hem oteller hem şehir bir bütünlük içinde. Standartlarınız son derece yüksek. Bu konuda da sizleri kutluyorum" diye konuştu.


- Antalya
İngiltere, Antalya, Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide Türkiye'ye tam not veren turistlerden 'gelin' çağrısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti Psikolojik sorunları olan şahıs, bilerek yaktığı iş yeri için "Yanlışlıkla oldu" dedi! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek         
14:11
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
Otomobilin çarptığı küçük kız Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
14:01
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı         
13:59
Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini bedelsiz olarak aldı Inter, Alexis Sanchez'in bonservisini bedelsiz olarak aldı         
13:13
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var         
12:58
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek         
12:46
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti         
12:31
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama         
12:30
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı         
11:57
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş         
11:19
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu         
11:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit         
10:45
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi         
10:40
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi         
10:04
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam         
09:37
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak         
08:10
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi         
00:38
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi         
23:47
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı         
21:15
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu         
17:16
Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu Gözaltında kaybolan Uygur Türkü, gönderdiği videoyla Çin zulmü gerçeğini ortaya koydu         
16:49
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı         
16:39
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 15:59:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide Türkiye'ye tam not veren turistlerden 'gelin' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei