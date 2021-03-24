Pandemide üçüncü dalga endişesiyle petrol yüzde 5.0 düştü

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, artan vakalar nedeniyle Covid-19 pandemisinde üçüncü dalgayı işaret ettiği ve bunun da talepte yeni baskı yaratacağı endişesiyle petrol fiyatları yüzde 5.0 düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji bakanı Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) piyasaların kaldırabileceğinden daha çok petrol arz etmeyeceklerini vurguladı.