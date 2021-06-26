Üye Girişi
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı - Son Dakika

Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı

26.06.2021 12:15
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı, System.String[]

DİCLE Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, pandemi döneminde uyuşturucu kullanma yaşının 40'lı yaşlara çıktığını söyledi.

DİCLE Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, pandemi döneminde uyuşturucu kullanma yaşının 40'lı yaşlara çıktığını söyledi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, '26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında değerlendirme yaptı. Koronavirüs sürecinde, Diyarbakır'da uyuşturucu kullanımında artış görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Atlı, en çok kullanılan uyuşturucu maddelerin ise 'metamfetamin' olduğunu söyledi.

Koronavirüs sürecinde uyuşturucu kullanımındaki artışın nedeni olarak, insanlardaki kapalı alan, kaygılanma, hastalık kaygısı, yakınlarının vefatı ve bununla ilişkili kaygı depresyonunun etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Atlı, "En çok kullanılan uyuşturucu maddelerin başında da metamfetamin gelmekte. Sentetik bir madde olan metamfetamin, halk arasında kristal olarak bilinmektedir. Mart 2020'den önce bizim kliniğimize haftada 1-2 metamfetamin bağımlısı başvurmakta iken, şu an haftada yaklaşık 10-15 metamfetamin bağımlısı hasta başvuruyor. Yine aynı şekilde, eroin bağımlılığı dediğimiz opiyat bağımlılığı grubu hastalar, 2020 Mart ayından önce haftada 2-3 tane başvurmaktayken, şu an ortalama 8-10 hasta başvurmakta ve bunların 5-6'sı naltrekson tedavisini kabul etmekte. Bunlara naltrekson çip tedavisi uyguluyoruz. Bu da şunu gösteriyor; maalesef korona sürecinde ilk etapta bir azalma varmış gibi gözükmekle beraber, aslında koronanın önemli komplikasyonlarından biri de madde kullanımının artması olarak ifade edebiliriz" dedi.'BAĞIMLILIK YAŞI, 45'E KADAR İLERLEDİ'

Bu süreçte bağımlılık yaşının da ilerlediğini aktaran Prof. Dr. Abdullah Atlı, "Bağımlılık, aslında genç yaş hastalığı olarak görülüyordu ancak bu korona sürecinden sonra maalesef bağımlılık yaş aralığı büyüdü diyebiliriz. Eskiden 15-25, 15-30 yaş arasında ciddi bir problem olarak görülüyorken, şu an bizim bölgemiz için söyleyebilirim ki maalesef 40'lı, 45'li yaşlara kadar ilerlemiş. Artık 40-45 yaşlarında insanlar bile metamfetamin, esrar ve eroin bağımlılığı başta olmak üzere, bağımlılık nedeniyle bize başvuruyor. Bağımlılık, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bunun altını bir daha çiziyorum, bağımlılık, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ailelerin ciddi sıkıntıları olabiliyor. Özellikle çocukları ve eşleri bağımlı olan aileler, bazen çok büyük utanç hissedebilir, bazen çok büyük suçluluk hissedebilir, bazen çok büyük ümitsizlik ve umutsuzluk hissedebilir. Sanki tedavi edilmeyecek bir hastalık gibi algılayabilir, ancak şunu vurgulamakta fayda var, hemen hemen bütün maddelerin tedavisi mümkündür" diye konuştu.


Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı

Dicle Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Metamfetamin, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şevval Şahin'in yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'dan olayı anlattı: Şeni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım 12:31 Şevval Şahin'in yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'dan olayı anlattı: Şeni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir? Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak 12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı 12:00 Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı 11:23 Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık 10:55 Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak 10:31 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi 10:15 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi

Son Dakika Haberleri
12:39 Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu
12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir?
12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
11:35 Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı
11:20 Kimliği olmayan öğrencilerin 1 senelerini, polis ekiplerinin yoğun mücadelesi kurtardı
11:18 Ali Koç'tan yeni hamle! Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine aldı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün
10:59 Fatih Terim direksiyonun başına geçip, Başkan Burak Elmas'ı gezintiye çıkardı
Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu         
12:40
Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti         
12:25
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Erzurum dağlarında bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri, şehrin tarihini tamamen değiştirebilir Erzurum dağlarında bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri, şehrin tarihini tamamen değiştirebilir         
12:08
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün         
11:12
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 12:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement