Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı - Son Dakika

Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı

27.11.2020 09:05
Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı, System.String[]

YEŞİLAY Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, pandemi dönemi bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyen sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanan 10 bine yakın kişinin Türkiye Yeşilay Cemiyeti Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvurduğunu bildirdi.

YEŞİLAY Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, pandemi dönemi bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyen sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanan 10 bine yakın kişinin Türkiye Yeşilay Cemiyeti Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvurduğunu bildirdi. Bu rakamların vatandaşların bağımlılıktan kurtulmak için bir arayış içinde olduğunu gösterdiğini belirten Aslanbaba, bunları bırakma yönündeki eğilimlerin yüzde 20 oranında artığını kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan ve vaka sayısı her geçen gün artan koronavirüs salgını, daha çok kronik hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilemeye devam ederken, bunda rolü olan sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddeleri kullananların ise YEDAM'a başvurularının arttığı açıklandı. Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, "Biz elimizden geldiği kadar vatandaşımızı doğru bir şekilde yönlendirip, tedavi süreçlerine, rehabilitasyon çalışmalarına ciddi anlamda katkı koymaya devam ediyoruz" dedi.

10 BİNE YAKIN BAŞVURU YAPILDIPandeminin kendini gösterdiği mart ayında başlattıkları çalışmadan bugüne YEDAM'a olan başvuru sayısında ciddi bir artış olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Aslanbaba, "Mart ayında tütün bağımlısı 6 bin 500 kişi, 1000'e yakın uyuşturucu bağımlısı, 1000'e yakın alkol bağımlısı ve yine 1000'e yakın diğer bağımlılık türlerinden kurtulmak için merkezlerimize başvurup bu konuda destek almak, tedavi olmak istediklerini bildirdi. Tabi ki pandemi, merkezlerimize olan talebi artırdı. Bütün bunlar aslında vatandaşımızın bağımlılıktan kurtulmak için bir arayış içinde olduğunu gösteriyor. Bu oranlara baktığımızda bütün bağımlılık yapıcı maddelerin her biri için yüzde 20'lik bir artışı gözlemleyebiliyoruz. Vatandaşlarımızın bu tedavi süreçlerine gönüllü ve istekli olarak bizzat katkı koyduğunu görüyoruz. Bu da bizleri sevindiriyor" diye konuştu.'PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRİN'Pandemiyi bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsata çevirmenin mümkün olduğunun altını çizen Aslanbaba, şöyle konuştu: "Günlük yaşam kalitesini düşüren, bağışıklık sistemini alt üst eden sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddeler malesef insanları çok ciddi anlamda derinden etkiliyor. Koronavirüs dediğimiz bütün dünyayı etkisi altına alan böyle bir salgın karşısında da bu kullanılan maddelerin insan sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde ne kadar olumsuz etki bıraktığını uzman hekimlerimiz hemen hemen hergün bundan bahsediyor. Bir taraftan pandemi ile uğraşırken öbür taraftan da bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Tam da bırakmanın zamanıdır diyoruz. Yeşilay olarak bunu bir asırdır söylüyoruz ama bugün buna daha çok ihtiyacımız var. Hazır böyle bir süreç yaşanırken de gelecek nesillerimiz için bu tür bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmamız oldukça kıymetli bir karar olacak."

Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı
Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı

Yeşilay, Sigara, Adana, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı - Son Dakika


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