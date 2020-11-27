Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı - Son Dakika

YEŞİLAY Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, pandemi dönemi bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyen sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanan 10 bine yakın kişinin Türkiye Yeşilay Cemiyeti Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvurduğunu bildirdi. Bu rakamların vatandaşların bağımlılıktan kurtulmak için bir arayış içinde olduğunu gösterdiğini belirten Aslanbaba, bunları bırakma yönündeki eğilimlerin yüzde 20 oranında artığını kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan ve vaka sayısı her geçen gün artan koronavirüs salgını, daha çok kronik hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilemeye devam ederken, bunda rolü olan sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddeleri kullananların ise YEDAM'a başvurularının arttığı açıklandı. Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, "Biz elimizden geldiği kadar vatandaşımızı doğru bir şekilde yönlendirip, tedavi süreçlerine, rehabilitasyon çalışmalarına ciddi anlamda katkı koymaya devam ediyoruz" dedi.