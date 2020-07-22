Pandemide yurt dışına çıkacaklara uyarı - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında açıklamalarda bulundu.



Gerek bayram gerekse yaz tatili için yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi veren Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkcı "Yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek tüm kamu ve özel hastaneler ile Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer ve İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurabileceklerini belirtti.



Bursa'da 3 ayrı laboratuvarda yapılan testler için görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu personelinden ücret talep edilmeyeceğinin altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Diğer vatandaşların ise PCR testi için Halk Sağlık Genel Müdürlüğü adına Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN No'lu hesaba 110 lira ücret yatırmaları gerektiğini söyledi.



Yapılan testlerin sonuçlarına vatandaşların PDF olarak E-Nabız'dan ulaşabileceğine ayrıca onay aranmayacağını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, E-Nabız sistemine kayıtlı olmayan kişiler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen merkezlerden sonuç raporu alabileceklerini ifade etti. - BURSA