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Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu - Son Dakika

Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu

21.09.2021 12:56

Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu Aydın Söke'de yaşayan Erhan Akkın adlı girişimci, pandemi döneminde de tarımın sürdürülebilirliği için fabrikasına kurduğu otomasyon sistemiyle silaj paketleme işine başladı.

Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu

AYDIN - Aydın Söke'de yaşayan Erhan Akkın adlı girişimci, pandemi döneminde de tarımın sürdürülebilirliği için fabrikasına kurduğu otomasyon sistemiyle silaj paketleme işine başladı.

Aydın Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası bulunan Erhan Akkın adlı girişimci, pandemi döneminde en önemli yem kaynaklarından olan mısır silajına rağbetin daha da artmasıyla tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için mısır silajı paketleme tesisi kurdu. Yaklaşık 1.5 yıllık süreçte, büyük besi çiftlikleriyle besicilere toptan ve perakende olarak aylık 3 milyon paket mısır silajı temin etmeye başlayan Akkın, hedefinin ileride stok kapasitesini artırmak için daha geniş tesislere kavuşmak olduğunu belirtti.

"Stok halinde üretime devam ediyoruz"

Fabrika içerisinde 4 milyon liralık yatırım maliyetiyle kurduğu tesislerde bizzat kendisi de çalışan Akkın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yakın bölgede bu şekilde ikinci bir tesis yok. Koçarlı, Söke ve Germencik'teki arazilerden kendi traktörlerimizle silajı yerinde yapıp, kamyonlarla tesislerimize getiriyoruz. Mısır silajını sahaya döküm yaptıktan sonra kepçe yardımıyla paketleme makinemizin haznesine boşaltıyoruz. Makinemiz otomatik olarak dakikada bir ortalama 450 kilogram ağırlığında bir top silaj çıkartıyor. Şu an stok halinde üretime devam ediyoruz. Bir top silajın fiyatı 350 liradır. Biz silajı alıcıya doğrudan toptan ve perakende olarak satışa sunuyoruz" dedi.

"Amacımız hayat dengesinin devam etmesidir"

Pandemi ile birlikte Dünya'da yaşam için hava ve sudan sonra en önemli ihtiyacın gıda olduğunun ortaya çıktığını belirten Akkın, "Yine pandemiyle beraber en geçerli pasaport da artık çiftçiliktir. Eğer gıda stoğunda sıkıntı olursa büyük bir kriz baş göstereceği için Dünya doğrudan zora giriyor. Biz bu pandemide hayat dengesinin devam etmesi için gerek hayvanlarda ve gerekse insanlar açısından da sıkıntı yaşanmaması için böyle bir sistem kurduk. Bu sistem yeri olmayan hayvancılarımız için de büyük kolaylık sağlıyor. Herkesin de bu makineyi alıp sistem kurması mümkün değil. Halihazırda kış öncesinde bölgemizden çok ciddi talep alıyoruz. Silaj paketleme tesisini kurmamız bölgemizdeki ciddi bir eksikliği de gidermiş oldu" ifadelerini kullandı.

Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu
Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu
Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu
Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu

Bağarası, Pandemi, Mısır, Aydın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pandemideki yem açığına karşı silaj paketleme tesisi kurdu - Son Dakika
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