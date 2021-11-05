'Pandemiden Böyle Korunuyorum' resim yarışması düzenlenecek - Son Dakika

ANKARA'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 1 ve 4'üncü sınıf öğrencileri arasında 'Pandemiden Böyle Korunuyorum' konulu resim yarışması düzenlenecek.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünya genelinde büyük kayıplara yol açan pandemiye karşı farkındalığı artırmak amacıyla ilkokul 1 ve 4'üncü sınıflar arasında 'Pandemiden Böyle Korunuyorum' temalı resim yarışması düzenleneyecek. Bu hafta başlayan ve 19 Kasım Cuma günü bitecek başvurular okul idarelerine teslim edilecek. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Uğur Ufuk Işın, "Çocuklarımızın bu pandemiden etkilendiğini, bununla ilgili çocuklarımızın hissiyatlarını, duygularını almak için bir yarışma yapmayı uygun gördük. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla 'Pandemiden Böyle Korunuyorum' konulu bir resim yarışması yapmaya karar verdik. Bu hususta ilkokul bir ve dördüncü sınıf öğrencileri arasında bir resim yarışması düzenliyoruz. Bununla ilgili bütün okullarımıza duyurularımızı gönderdik" dedi.

'RESİMLERİN BİZE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ'

Işın, çocuklardan proje kapsamında hazırlayacakları resimleri beklediklerini belirterek, "Bu sayede çocuklarımızın maske, mesafe, hijyen konularındaki duyarlılıklarını anlamayı, bu süreçte çok yorulan sağlık çalışanları ile ilgili neler düşündüklerini ve Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü aşılama çalışmasındaki hissiyatlarını anlamayı amaçladık. Kasım sonuna kadar bütün resimlerin bize ulaşmasını bekliyoruz. Hastanemiz tarafından oluşturulan bir jüri sonucunda bu resimler tek tek değerlendirilecek ve kazananlara küçük bir ödülümüz olacak. Sağlık Bakanlığı yaklaşık 2 senedir pandemiye karşı büyük bir mücadele veriyor. Bütün sağlıkçılarımız bu süreçte yoruldu; maske, mesafe ve hijyen konusunda ayrıca da aşılanma ile ilgili olarak da çok büyük bir mücadele veriyoruz. Biz de çocuklarımızda bu bilinci artırabilirsek onların vasıtasıyla velilerimizin bilincini arttırabiliriz ve aşılama çalışmasına küçük de olsa bir katkımız olabilir" diye konuştu.