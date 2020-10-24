Pandemiden bunalan çocuklar 'Zorvayvır' ile stres attılar - Son Dakika

Pandemiden bunalan çocuklar 'Zorvayvır' ile stres attılar

24.10.2020 14:44
Pandemiden bunalan çocuklar 'Zorvayvır' ile stres attılar, System.String[]

Günlerini evlerinde bilgisayar, tablet ve cep telefonu karşısında hareketsiz geçiren çocuklar, Trabzon'un Arsin İlçesinde düzenlenen heyecan dolu bir yarışma ile stres attı.

Günlerini evlerinde bilgisayar, tablet ve cep telefonu karşısında hareketsiz geçiren çocuklar, Trabzon'un Arsin İlçesinde düzenlenen heyecan dolu bir yarışma ile stres attı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde pandemi sürecinde evde kalıp, hareketsiz zaman geçiren çocuklar için 'Survivor'dan esinlenilerek oluşturulan 'Zorvayvır' parkurunda yarışlar düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi, hem de kıyasıya mücadele etti. Arsin Kaymakamlık ve Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Zorvayvır'a çeşitli yaş kategorilerinde onlarca kişi katıldı.

Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün takip ettiği yarışma, Arsin sahil park alanında yapıldı. Minikler, gençler ve yıldızlar kategorisinde yapılan yarışmada çocuk ve gençler, çeviklik, hız ve yeteneklerini kullanarak parkurdaki aşamaları geçmeye çalıştı. Birincilik için kıyasıya mücadele eden çocuklarını kenardan izleyen aileler de büyük heyecan yaşadı.

Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada "Bu tür etkinliklerle çocuk ve gençlerimiz hem eğeleniyor, hem hareketsiz yaşamdan uzaklaşıyor, hem de kaynaşma fırsatı buluyor" derken, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise "Ne yazık ki dünyanı etkisi altına alan bu salgın sürecinde çoğu kişi spordan uzak kaldı. Bu nedenle ilçelerimizin tamamında değişik etkinlikler planlıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimizi ve hatta yaşlılarımızı bile hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmak için yeni, eğlenceli ve öğretici projeler hazırlıyoruz" diye konuştu.

Takla atarak başlanılan topları sepete atma, ip sarma, tekerlek taşıma ve halka atma etaplarından oluşan yarışma, slalom etabı ile son buldu. Vatandaşların da büyük bir heyecanla takip ettiği yarışmada çocukların kıyasıya mücadelesi herkesten alkış aldı. - TRABZON

Pandemiden bunalan çocuklar 'Zorvayvır' ile stres attılar
Pandemiden bunalan çocuklar 'Zorvayvır' ile stres attılar
Pandemiden bunalan çocuklar 'Zorvayvır' ile stres attılar
Pandemiden bunalan çocuklar 'Zorvayvır' ile stres attılar

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pandemiden bunalan çocuklar 'Zorvayvır' ile stres attılar - Son Dakika Spor

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