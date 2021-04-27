Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı - Son Dakika

Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı

27.04.2021 23:04
Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı, System.String[]

Üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesi sonucu öğrencilerinin olmaması ve ailelerinin de gelmemesi sebebiyle birçok kentteki apartlar olumsuz yönde etkilendi.

Üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesi sonucu öğrencilerinin olmaması ve ailelerinin de gelmemesi sebebiyle birçok kentteki apartlar olumsuz yönde etkilendi.

Eskişehir'in öğrenci şehri olması ve üniversitelerin eğitime uzaktan devam etmesi sonucu kentteki birçok işletmeyi olumsuz yönde etkiledi. Bu işletmeler arasında günlük kiralık apartlar da bulunuyor. Genelde öğrenci ailelerinin kaldığı günlük kiralık apartlar da üniversitelilerin memleketlerinde olması sebebiyle bir çok apart işletmecilerin daireleri boş kaldı.

Eskişehir'de günlük kiralık apart işletmecisi olan Bayram Gök, apartların güvenliğini ve hijyen kurallarını uyduklarını dile getirdi. Otellere nazaran fiyatlarının uygunluğundan bahseden Bayram Gök, pandeminin işlerini ne yönde etkilediğinden şu şekilde bahsetti:

"Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindeyim, günlük konaklama hizmeti sunuyoruz. Pandemi döneminde bütün esnafın olduğu gibi bizim işlerimiz de durgun. Öğrenci olmadığı için hiç aile gelmiyor. Virüs öncesi devamlı öğrencilerin aileleri ve arkadaşları ziyarete gelir, bizde kalırlardı. Ama şuan da işlerimiz yüzde 50'nin altına düşmüş durumda."

"Hijyene çok önem veriyoruz"

Hijyen konusunu önem verdiklerini ve güvenlik açısından alınan önlemleri, aktaran işletmeci Ramazan Gök, "Şehrimiz turizme açık bir şehir, bu nedenle bütçesi kısıtlı olan aileler bizi tercih etmekte. En başta hijyen. Hijyene çok önem veriyoruz. Profesyonel bir biçimde dezenfekte ediliyor dairelerimiz. Çalışan elemanlarımız var, onların sayesinde bu işi hakkıyla yapıyoruz. Yani temizlik konusunda otel neyse bizde aynı hizmeti veriyoruz. 24 saat kamera kaydı mevcut ve her hangi bir ihtiyaç durumunda yardımcı olabilmek için sürekli aşağıda bir arkadaşımız beklemekte. Kimlik bildirim sitemi kullanıyoruz, otellerin kullandığı gibi. Haliyle bizde de her işletme gibi belirli periyotlarda denetlemeler gerçekleşiyor" diye konuştu.

Günlük kiralık apartlar Eskişehir'de 300 kişiye yakın istihdam sağlıyor

Eskişehir'de ki günlük kiralık apart sayılarından bahseden Ramazan Gök, bu işin kente 300 kişi kadar istihdam sağladığını belirtti. Diğer günlük apart işletmelerine de uyarılarda bulunan Gök;

"Şuan Eskişehir'de 100'e yakın günlük konaklama hizmeti sunan işletme bulunmakta. Onlardan naçizane ricam aileler için güven ortamı sağlamaları. Bazı gelen müşterilerimiz önceki kaldığı apart için temiz olmadığını belirtiyor. Temizliğe dikkat edilmeli. Eskişehir'de yaklaşık 100 apart bulunmakta ve her işletmede 2,3 kişi çalışmakta. Bu da en az 300 çalışan, 300 aile demek. Apartçılara yanlış gözle bakmayalım. Her esnaf gibi biz de ekmeğimizin peşindeyiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı
Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı
Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı

Eskişehir, İstihdam, Ramazan, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil
Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi         
23:13
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı         
22:42
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti         
22:28
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi         
21:20
ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek         
20:45
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı         
16:05
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 23:32:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemiden dolayı apartlar yarı yarıya boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement