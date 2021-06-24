Üye Girişi
Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi - Son Dakika

Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi

24.06.2021 13:31

- Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir köy okulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aylar sonra öğretmen ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

- Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir köy okulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aylar sonra öğretmen ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Fiziksel ve Sosyal Etkinlik Planı' kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Karlıova ilçesine 40 kilometre mesafede olan Bağlıisa Selekan İlkokulunda öğrenciler ve öğretmenler mini bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve şube müdürleri katılırken, öğretmen ve öğrenciler pandemi kuralları çerçevesinde doyasıya eğlendi. Öğrenciler sandalye kapmaca, çuval yarışı, yumurta yarışı, top sektirme gibi yarışmalarda kıyasıya yarışıp, etkinliğin tadını çıkardı.

Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin mutluluklarına şahit olduklarını belirtti.

Güney, "Okullar arasındaki farklılıkları azaltmak, eğitimde fırsat adaletini sağlamak ve pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf etme adına Karlıova merkeze 40 kilometre uzaklıktaki okulumuzu ziyaret ettik. 70 öğrencimiz var bu okulumuzda. Öğrencilerimize destek olmak, öğretmen arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla buradayız. Okulumuzda çocuklarımızın sosyal, duygusal yönlerini güçlendirmek adına bir etkinlik düzenledik. Mutluluklarına şahit olduk. Bu program 18 Haziran- 2 Temmuz arasında devam eden, genellikle öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimine katkı bulunmak amacıyla tertip ettiğimiz bir program" dedi.

Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen öğrencilerinden Helin Uzar ise "Öğretmenlerimizle oyunlar oynadık. Yumurta yarışı, çuval yarışı, top sektirmece yarışları oynadık. Arkadaşlarımızla çok güzel vakitler geçirdik. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Güney tarafından çocuklara çanta ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi
Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi
Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi
Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi

milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum 14:33 Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme: Otoyollarda hız limitleri değişiyor 14:29 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti 13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır 13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok

Son Dakika Haberleri
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:33 Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum
14:29 Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü         
13:46
Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor         
13:42
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada         
13:39
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi         
13:38
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement