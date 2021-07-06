Üye Girişi
Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular - Son Dakika

Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular

06.07.2021 11:24

Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular Beyoğlu'nda pandemi nedeniyle kapalı bir oteli tespit ederek musluk, televizyon, çarşaf gibi çok sayıda malzeme çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular

İSTANBUL - Beyoğlu'nda pandemi nedeniyle kapalı bir oteli tespit ederek musluk, televizyon, çarşaf gibi çok sayıda malzeme çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Pandemi nedeniyle bir süredir kapısına kilit vuran Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Yoğurtçu Faik Sokak üzerindeki otelde hırsızlık yapıldı. Otel Yetkilileri 28 Haziran 2021 tarihinde polise başvurarak işyerlerinden hırsızlık meydana geldiğini söyledi. Otel çalışanları, içerde bulunan neredeyse gördükleri her şeyi 8 adet su ısıtıcısı, tost makineleri, televizyonlar, yastıklar ve çarşaflar, banyo ve lavabo bataryaları çalındığı belirti. Öte yandan, çalınan malzemeler söküldüğünden dolayı borularda akan sular yüzünden otel içinde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde otele çatıda bulunan bir pencereyi kırarak girdiklerini tespit etti. Öte yandan kapalı olan otelin güvenlik kameralarda çalışmadığı öğrenildi. Hırsızlık Büro ekipleri çalışmalarını derinleştirerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yakalandılar

Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Ekipler düğmeye bastı. Yaptıkları operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 7 adet 32 Ekran, 3 adet 22 Ekran olmak üzere toplam 10 televizyon, 7 adet televizyon kumandası, 5 adet musluk başlığı, 5 adet duş başlığı ve musluk ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken Enes İ. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular
Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular

Hırsızlık, Beyoğlu, Pandemi, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak 17:25 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı 17:19 Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı
Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi 17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü 16:45 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
Sağlık Bakanı Koca, 16:34 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek         
17:46
Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto         
17:38
2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi         
17:25
Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır         
17:13
Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi         
17:12
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili         
16:00
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü         
13:13
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 17:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi nedeniyle kapalı olan oteli soydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement