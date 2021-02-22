Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı - Son Dakika

Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı

22.02.2021 11:29

Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı Moda tasarımında yeni yüz Sevgi Taşdan; "Zorla zincire vurularak robotlaştırılmış insan" Barış Manço anma konserine damga vuracak kostüm tasarımı Usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının ardından 22 yıl geçti.

Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı

Moda tasarımında yeni yüz Sevgi Taşdan; "Zorla zincire vurularak robotlaştırılmış insan"

Barış Manço anma konserine damga vuracak kostüm tasarımı

DENİZLİ - Usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının ardından 22 yıl geçti. Pandemi tedbirleri kapsamında internet üzerinden düzenlenen anma konserinde ise Denizlili moda tasarımcı Sevgi Taşdan, kostüm tasarladı. Korona virüs nedeniyle zincire vurulmuş ve robotlaştırılmış bir tarz ise kostüm tasarladı.

Usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının ardından 22 yıl geçmesi ile birlikte her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olarak gerçekleştirilen anma konseri internet üzerinden düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma konserinde sanatçı Güvenç Yıldırım'a özel olarak kostüm tasarlayan 29 yaşındaki genç moda tasarımcı Sevgi Taşdan, bir kostümü ise özel olarak tasarladı. Özel olarak tasarlanan kıyafette korona virüsten dolayı yaşanan sıkıntıları ve bu yüzden insanların adeta birer zincire vurulmuş ve robotlaştırılmış hal aldığı bir stil oluşturan Sevgi Taşdan, "Barış Manço'yu anma konserinde arkadaşımı geçen yıl ve bu yıl da ben giydirdim. Fakat bu yıl, korona virüsten dolayı, yaşadığımız zorlu süreçten ötürü bende değişik ruh haliyle bunalıma girip çıkma ilhamıyla, zorla zincire vurularak robotlaştırılmış insan haline aldırılmaya çalışan bir kostüm tasarladım. Bu zamandan dolayı kostümün hikayesi de bu şekilde oluştu. Güvenç'in soy ismi Yıldırım olduğu için ve korona virüsten sonraki yeni süreçte de doğal afet sorunları başladı. Yıldırım tanrısından da etkilenerek zincire vurulmuş, robotlaştırılmış bir insanın Yıldırım tanrısının giyilmiş kostüm halini yaparak canlandırdım. Yaşadığımız süreci bir kostüm ile gözler önüne serdim" dedi.

"5 kostüm giyecek ve hepsinin farklı hikayesi var"

"Üzerinde bulunan kıyafeti de Denizli'de ki ve birçok sanat dünyasında ki insanların sahneye çıkarken ben özenli olmasını istiyorum. Bir star gibi olmasını istiyorum çünkü bir topluma hitap ediyorlar ve bir sanat yapıyorlar. Ondan burada da özenerek parlak bir görüntü verelim ama solist ön planda olduğundan, smokin üzerinden bir tasarım yapalım diye böyle bir şeyle başlattık. Bugün toplamda 5 kostüm giyecek ve hepsinin farklı hikayesi var" diye konuştu.

Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı
Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı
Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı
Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı
Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı
Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı
Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı
Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı
Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Barış Manço, Denizli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Mehmet Aydın'ın skandal Çiftlik Bank vurgunu dizi oluyor NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı Halk otobüsü tıra arkadan çarptı, yol kan gölüne döndü: 6 yaralı Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentler belirgin artış var         
00:04
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı         
23:11
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 00:21:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemiden esinlenen moda tasarımcıdan ilginç kostüm tasarımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei