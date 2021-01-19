Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbir kararları birçok esnafı zor duruma soktu. Pandemi sürecinde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar anlatmak isteyen Sakaryalı esnaflar değişik bir protestoya imza attı.

YOLDA BİRİKEN KARLA MEZAR HAZIRLADILAR

Sakarya'nın Çark Caddesi Papatya Sokak üzerinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeciler yolda biriken karları bir araya getirerek temsili bir mezar hazırladı.

"ESNAF ÖLDÜ"

Yolun ortasında mezar yapan esnaflar, koydukları mezar taşına ise "Esnaf öldü" yazısı astı. Kısıtlamalar sebebiyle müşteri sayısı azalan, kira ve faturalarını ödemek için çabalayan esnaflar mezarın üzerine çiçek de yerleştirdi.

"BİZİM İÇİN ÇÖZÜM BULUN"

Kardan mezarın önünde dua eden esnaf, "Bizim için bir çözüm bulun" çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sokaktan geçen vatandaşlar ise kardan mezarı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mezarın başında poz veren esnafın görüntüleri ise sosyal medyada en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.