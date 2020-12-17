Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu - Son Dakika

Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu

17.12.2020 10:47

Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu Elazığ'da korona virüsten (Covid-19) dolayı işleri azalan ve hafta sonu kısıtlama nedeniyle kapalı kalmak zorunda kalan 92 yıllık kapalı çarşının esnafı, telefon ve online alışveriş ile ürünlerini satmaya başladı.

Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüsten (Covid-19) dolayı işleri azalan ve hafta sonu kısıtlama nedeniyle kapalı kalmak zorunda kalan 92 yıllık kapalı çarşının esnafı, telefon ve online alışveriş ile ürünlerini satmaya başladı.

Elazığ'ın en işlek noktası olan ve içerisinde 100 dükkan bulunan 92 yıllık tarihe sahip kapalı çarşı, daha önce 29 Mart tarihinde Covid-19 tedbirler kapsamında kapanarak 44 gün sonra açılmıştı. Yazın işlerin normal seyrettiği Kapalı Çarşı'da Covid-19 vakalarının ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da artmasıyla birlikte hem gelen müşteri potansiyelinde düşüş yaşandı, hem de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece 5 gün çalışmaya başladı. Bu nedenle işleri sekteye uğrayan çarşı esnafından bir çok kişi çözümü, online ve telefonla alışverişe geçmekte buldu. Esnaflar kurdukları siteler ve sosyal medya üzerinden sipariş alarak ürünlerini hem il içinde hem de Türkiye'nin 4 bir yanında göndermeye başlayarak yeni bir kapı araladı. Hazırlanan orcik, kurutmalık sebze, baharat, peynir, pestil ve kış çayları gibi ürünler, özenle paketlenip kolilere konulduktan sonra müşterilere kargo vasıtasıyla ulaştırılmaya başlandı.

Her ile kargo ile gönderiliyor"

Daha önceden de pandemi dolayısıyla uzun süre kapalı kaldıklarını anımsatan Kapalı Çarşı Dernek Başkanı Yargıç Emir, "Onun için genellikle müşterilerimize online satış hizmeti veriyoruz. Genellikle kargo yapıp yolluyoruz. Kapalı Çarşı olarak, bu sayede müşterilerimize her daim hizmet vermeye devam ediyoruz. Online satışlarımızda genellikle, tulum ve salamura peyniri, orcik, pestil, gıda ve baharat türleri ile kış çayları rağbet görüyor. Satışlar da fena değil, en azından dükkanların kapalı kaldığı süreç dahilinde yine de esnaf bu şekilde ayakta tutunmaya çalışıyor. Şuanda bulunabilecek her türlü ürün burada var. En tazesi ve en sıcağı var. Türkiye'nin 81 iline kargo yapıyoruz. Yine dediğimiz gibi online satışlarımız, kargo teslimat ödemesi var. Onun için vatandaşın her türlü talep ve siparişine karşılık vermeye çalışıyoruz. Özellikle bir tane kış çayı için bile buradan Edirne'ye kargo yapıyoruz" dedi.

"Online satışlarla çarkı döndermeye çalışıyoruz"

Pandeminin bütün ülkeyi olumsuz etkilediği gibi çarşılarını da etkilediğini aktaran esnaflardan Barış Özdemir, "Bu yüzden biz de satışlarımızı, tedbirler dahilinde daha çok online üzerinden yapıyoruz. Müşterilerimizin isteği üzerine ürünlerimizi hijyen kurallarına dikkat edip paketleyerek internet sayfamızdan online satış yapıyoruz. Şuan, online satışlara rağbet var. Kurutmalık, baharat, pekmez gibi hemen hemen bütün ürünlerimizi gönderiyoruz. Şuan dükkanımız açık olmasına rağmen yoğunluğu yaşayamıyoruz. Malum Elazığ'da deprem yaşanmıştı ve o süreçte de olumsuz etkilenmiştik. Şuanda online satışlarla biraz daha çarkı döndermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Esnaflardan Fethi Koç ise "Ürünlerimizi, İstanbul, Eskişehir ve Ankara'ya gönderiyoruz. Yöresel peynir, yağ, çökelek istiyorlar, biz de gönderiyoruz. Yine paketleri hazırladık göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu
Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu

Koronavirüs, Türkiye, Elazığ, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemiden etkilenen Kapalı Çarşı esnafı, çözümü online satışta buldu - Son Dakika Ekonomi


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