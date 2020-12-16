Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: "Domates, biber, patlıcan satacağız" - Son Dakika

Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: "Domates, biber, patlıcan satacağız"

16.12.2020 10:18

Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: "Domates, biber, patlıcan satacağız" Korona virüs salgını sebebiyle yeni eğitim ve öğretim yılı normal sezonunda açılmayınca kırtasiye sektörü zarar etmeye başladı.

Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: "Domates, biber, patlıcan satacağız"

MARDİN - Korona virüs salgını sebebiyle yeni eğitim ve öğretim yılı normal sezonunda açılmayınca kırtasiye sektörü zarar etmeye başladı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde satış yapamadıklarını belirten kırtasiyeci esnafı kalem ve defterlerinin rafta kaldığını vurgulayarak kapıda domates, biber, patlıcan satacaklarını söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kızıltepe'de de okulların kapalı olması nedeni ile satış yapamadıklarını kaydeden kırtasiyeciler kalem ve defterlerin rafta kaldığını söyledi. Kızıltepe Mardin Caddesi üzerinde kırtasiye işleten Sermed Aydoğan, kırtasiyeciler olarak çok büyük sorun yaşadıklarını söyledi. Aydoğan, "Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz okullar kapalı olduğu için hiçbir şekilde satış yapamıyoruz. Satış yapabilmemiz için okulların açık olması lazım. Bizde bütün okul ihtiyaçları var. İnanın ne elektrik faturası ne kiramız hiçbir şekilde bir şey çıkmıyor. Yani okulların kapalı olması bizim de kapalı olduğumuz anlamına geliyor. Boş boş duruyoruz, gelen giden yok. Çünkü okullar kapalı, kimsenin buradan alabileceği bir şey yok. Büyük marketler gibi değiliz, onlarda her şey var. Sanırım bu gidişle biz de kapıda domates, biber patlıcan satacağız yani öyle görünüyor. Başka çaremiz" dedi.

Okulların kapalı olduğu için büyük ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Muhammed Sarohan, "Sabahtan akşama kadar oturuyoruz, iş yok. Okullar zaten kapalı bu süreçten dolayı ciddi ekonomik sıkıntılar çekiyoruz. Biran önce bu sıkıntıların giderilmesini talep ediyoruz. Okullar kapalı olduğu için öğrenciler de kırtasiyeye uğramıyor" şeklinde konuştu.

Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: Domates, biber, patlıcan satacağız
Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: Domates, biber, patlıcan satacağız
Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: Domates, biber, patlıcan satacağız
Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: Domates, biber, patlıcan satacağız

Koronavirüs, Domates, Aydoğan, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemiden etkilenen kırtasiye esnafı: 'Domates, biber, patlıcan satacağız' - Son Dakika Ekonomi


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