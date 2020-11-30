Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar - Son Dakika

Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar

30.11.2020 10:33

- Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar Artvin'in Borçka ilçesinde bir grup vatandaş kar keyfi için 1860 rakamlı Macahel Dağı'nın zirvesine çıktı Artvin'in Borçka ilçesinde Camili (Macahel) Dağı'ndaki Tabiat Parkı, hafta sonunda pandemiden kaçan ilçe sakinlerini ağırladı.

- Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar

Artvin'in Borçka ilçesinde bir grup vatandaş kar keyfi için 1860 rakamlı Macahel Dağı'nın zirvesine çıktı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde Camili (Macahel) Dağı'ndaki Tabiat Parkı, hafta sonunda pandemiden kaçan ilçe sakinlerini ağırladı.

Türkiye'nin önde gelen dağ geçitleri arasında yer alan bin 860 rakımlı Macahel Dağı Geçidi'ne hafta sonu gelen ilçe sakinleri kar üzerinde hamsi ızgara ve çay keyfi yaparken, çocuklar ise kar topu oynadı, eğlenceli vakit geçirdi.

Her kış mevsiminde zorlu yolculuk yapıldığı zirvede karlı manzara adeta büyüleyici olduğunu anlatan yöre sakinleri pandemi süreci nedeniyle evde hapis olmaktan sıkıldıklarını ve kar keyfi için zirveye çıktıklarını söylediler.

Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar
Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar
Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar
Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar

Artvin, Camili, Borçka, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemiden Macahel'in Zirvesi'ne kaçtılar - Son Dakika


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