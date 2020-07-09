Pandemiden sonra evde saç boyayanlar arttı, kuaförlerin işi azaldı - Son Dakika

Pandemiden sonra evde saç boyayanlar arttı, kuaförlerin işi azaldı

TÜRKİYE genelinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kuaförlerin yaklaşık 3 ay kapalı kalmasının ardından, İzmir'de de kadınlar saçlarını evde boyamaya yöneldi.

TÜRKİYE genelinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kuaförlerin yaklaşık 3 ay kapalı kalmasının ardından, İzmir'de de kadınlar saçlarını evde boyamaya yöneldi. Kuaförlerin açılmasına rağmen eski müşteri kitlesine henüz ulaşamadıklarını kaydeden dükkan sahipleri, işlerinin azaldığını kaydetti.

Türkiye genelinde 21 Mart 2020 ile 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında kapalı kalan kuaför, berber ve güzellik salonları pandemiden önceki müşteri kitlesine henüz ulaşamadı. Kadınların virüs korkusu nedeniyle kapalı alanlara girmekten çekindiğini ve özellikle kuaför alışkanlığından vazgeçtiğini anlatan İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın, müşterilerin birçoğunun internet üzerinden ya da marketlerden saç boyası satın alarak, saçlarını kendilerinin boyadığını dile getirdi.

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Yaklaşık 3 ay süren zor bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Apaydın, "Kuaförlerde virüs yayılıyor söylentileri korkutucu. Oysa bütün kafeler, restoranlar, deniz kenarındaki işletmeler serbest bırakıldı. İnsanlar orada toplu halde yiyip içiyor. Alışveriş merkezlerinde, otobüs ve tramvaylarda bu kadar iç içelerken mikrobun sadece kuaförlerden yayıldığını düşünmek ilginç. Çok yanlış bir algı yaratıldı. Müşteriler korktuğu için kuaföre gitmiyor" dedi.

Kuaförlerin eski müşteri sayısına ulaşamadığını anlatan Apaydın, "Bırakın yüzde 50 çalışmayı, yüzde 25 kapasiteyle çalışıyoruz. Kira ve personel maaşını çıkarmakta güçlük çeken esnaf var. Fön yasak, klima kullanmak yasak. Klima çalışsa kapılar açık kalsa iyi olur. Fön makinesi odadaki havayı sirkule ediyor, ancak çıkan havanın sıcaklığı yaklaşık 200 derece. Bu virüs 60 derecede ölüyor. Düğünler başladı. Gelin süslenmek için gelir. Makyaj yasak. Gelinler sıcak havada kalıcı olması için porselen makyaj istiyor. Biz gerekirse iki kat maske takarsak tedbiri aldıktan sonra makyaj da yapabiliriz. Bu yasakların kalkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'4 KOLTUĞU İPTAL ETTİK'

Kadınların yaklaşık 3 ay süresince saçlarını boyamayı öğrendiğini belirten Sezai Apaydın, büyük kısmının hala kuaföre gelmekte tereddüt yaşadığını söyleyerek, "Boya için gelenler azaldı. Ancak 3 aydır boyadıkları için saçlarda ciddi renk değişimi ve bozulma olmuş. Şu an tamirci durumuna geldik. Renkleri düzeltmekle uğraşıyoruz. Kadınların büyük kısmı hala kuaföre gelmekte tereddüt yaşıyor. Sokak daha tehlikeli. Kuafördeki hijyen ortamına bakabilirler. Maskesini takan kuaföre, kendi maskesini takarak gitsin korkmasın" dedi.

11 Mayıs tarihinin ardından ilk günlerde kısmen de olsa müşteri yoğunluğu yaşadıklarını anlatan Abdullah Apaydın, hala istedikleri müşteri sayısına ulaşamadıklarını belirterek, "Birçok insan hala korkuyor. Salgın devam ediyor. Müşteri kapasitemiz çok azaldı. 4 koltuğu iptal ettik. İstediğimiz verimi alamıyoruz. Müşterilerimizin birçoğu pandemi döneminde marketten boya alıp kendi boyalarını yapmayı öğrendi. İnsanların kolayına geldi. Bu durum da bizim işlerimizi etkiledi. Alışınca ve maliyeti de daha uygun olunca kadınlar kendileri boyamayı sürdürüyor" diye konuştu.

Kuaföre gelen müşterilerden Cansu Tur da şunları söyledi:

"3 ay boyunca evde kaldığım için kendi boyamı kendim yaptım. Şimdi yeni yeni çıkıyorum. Kesim için kuaföre geldim. Boyayı yine kendim yapıyorum ama bugün kesim için geldim."


Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemiden sonra evde saç boyayanlar arttı, kuaförlerin işi azaldı - Son Dakika
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