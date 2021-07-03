Pandemiden sonrası ilk kına gecesi

Denizli'nin Çameli ilçesinde normalleşme süreci ile birlikte kaldıran yasaklar sonrası ilk düğün merasimi yapıldı. Kına gecesine Belediye Başkanı Cengiz Arslan'da katıldı.

Çameli'de korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz'da kaldırılan yasak sonrası yapılan ilk düğün merasimi gerçekleştirildi. Yeni mahallenin esnaflarından Bayram Ertuğrul'un kızı Meryem ile Kalınkoz Mahallesinden Aytekin Alpan oğlu Şinasi Alpan'ın kına gecesi düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Hayri Dev Kültür Merkezi Düğün Salonunda yapılan kına gecesi sosyal mesafe, maske kurallarına gerçekleştirildi. Düğüne çiftin yakınlarının yanı sıra Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Ak Parti İlçe Teşkilatı, ailesi ve yakınları katıldı. Başkan Cengiz Arslan, pandemi sonrası ilçede gerçekleşen ilk düğüne katıldıklarını ve evlenen genç çiftin mutluluklarını paylaştığını belirterek, "Genç çiftimize bundan sonraki yaşamlarından mutluluk, sağlık ve huzur içinde bir ömür diliyorum. Ailelerine de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Gelin testiyi kırdı

Gelin Meryem Alpan ise korona virüs önlemlerini dikkate aldıklarını vurgulayıp, "Millet olarak öpüşmeyi, tokalaşmayı çok seviyoruz pandemi kurallarına önem vermeliyiz . Sevgimizi, birbirimize uzaktan gösteriyoruz. Ellerimiz zaten tertemiz. Bence bu yılın en temiz düğünü olabilir. Virüs yok, hiçbir şey yok. Güzel bir kına gecesi oluyor bizde, çevremizde özlemişiz. Çameli düğünleri bir başka olur" dedi. - DENİZLİ