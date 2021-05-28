"Pandeminin Çizgileri" Sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde - Son Dakika

Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan karikatüristlerin çizdiği Covid-19 karikatürleri "Pandeminin Çizgileri" adıyla bir sergiye dönüştü. Pek çok yerde ziyarete açılan sergi şimdi de İstanbul'un yeni çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul kapsamında 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

"Pandeminin Çizgileri" sergisinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yapılan çağrıda, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçılarının eserleri yer alıyor. Sanatçılar bu çalışmalarında sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konulara dikkat çekiyorlar.