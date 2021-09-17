'Pandeminin Çizgileri sergisi Eskişehir'de billboardlarda! - Son Dakika

'Pandeminin Çizgileri sergisi Eskişehir'de billboardlarda!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasına katılan çizerlerin eserleriyle oluşturulan özel bir seçkiyi, Türkiye'de bir ilke imza atarak şehir merkezindeki billboardlarda, açık havada sergileyecek.

37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan "Pandeminin Çizgileri" adlı Covid-19 sergisi, açık havada Eskişehirli sanatseverlerle buluşuyor. Yarışmanın bu yılki konusu, pandemide dünyanın yaşadığı sorunlar. Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle uzun yıllardır düzenlediği Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin karikatürlerden oluşan seçki, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin sayesinde Eskişehir kent merkezindeki billboardlarda yer alacak ve açık havada sergilenen ilk karikatür sergisi olma özelliğini taşıyacak. Ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçıları, sergide paylaştıkları çalışmalarında sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konulara dikkat çekiyorlar. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Doğan Vakfı'nın işbirliği ile düzenlenen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine odaklanan açık hava sergisi, 20 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de "Ulus Anıtı" çevresindeki billboardlarda ziyaret edilebilecek.

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