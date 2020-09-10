Pandeminin gözde tatil merkezi Kuşadası oldu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminde yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. 25 mavi bayraklı plaja sahip olan Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de yakın olması nedeniyle pandemi sürecinin vazgeçilmez tatil kentleri arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenleyen ilçedeki otel ve turistik işletmeler, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde en çok İngiliz, Alman ve Bulgar turisti ağırladı. Kuşadası'nda 'Güvenli Turizm Sertikası' alan 47 otelin doluluk oranları ise yüzde 70'lere kadar çıktı. Kuşadası, özellikle Kurban Bayramı'nda yerli turist akınına uğradı. 5 günlük bayram tatili boyunca ilçeye 206 bin araç giriş yaptı. Son yapılan sayımda 117 bin olan kent nüfusu, Kurban Bayramı'nda 1 milyonu aştı.