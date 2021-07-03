Pandeminin gülen sektörü: 'Peyzaj' - Son Dakika

- Pandeminin gülen sektörü: 'Peyzaj'

Pandemide evde vakit geçirenler balkon ve bahçeli için peyzaja yöneldi

İSTANBUL - Pandemi döneminde evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başlayan vatandaşlar, doğayı bahçelerine ya da balkonlarına taşıdı. Kısıtlı alanlarda da olsa bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşamak isteyenlerle, peyzaj sektörü hareketlendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan insanlar evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başlarken insanlar yaşadıkları evlerin bahçesini ya da balkonunu daha yeşil, yaşanılabilir bir ortama çevirme çabalarına girişti. Kısıtlı alanlarda bile olsa bir şeyler yapmak isteyen vatandaşlar, peyzaj ve süs bitkileri sektöründe geçen seneye göre satışların yüzde 50'lik bir artış yaşanmasını sağladı.

"10 yaşından bu yana sektördeyim, ilk defa bu kadar yoğunluk oldu"

Baba mesleği Peyzajı devam ettiren genç girişimci Çağatay Avşar, "10 yaşından beri peyzaj sektörünün içindeyim. İlk defa bu dönem kadar yoğun bir dönem geçiriyoruz. İnsanlar korona virüsten dolayı evlerine kapandığı için daha çok doğaya, yeşilliğe ihtiyaç duymaya başladılar. Doğayı daha çok benimsediler. Satışlarımız gayet iyi bizimde yüzümüz gülüyor. Geçen seneye göre yüzde 50'lik bir artış oldu" diye konuştu.

"Pandemide insanlar bahçeye ve bitkilere daha çok ilgi gösterdi"

15 yıldır sektörde bulunduğunu söyleyen Peyzaj Mimarı Halil Toprak, "Yaklaşık 15 yıldır peyzaj sektöründe faaliyet göstermekteyim. Pandemi süreci malum insanların eve kapanmasına neden oldu. Bu nedenden dolayı da insanlar, bahçeye ve bitkilere daha çok ilgi ve alaka göstermeye başladı. Satışlarda da bu nedenden dolayı artış var" şeklinde konuştu.

(YÇŞ- MB-YM-